تقرير: نهضة بركان يقترب من مدافع جينت لتعويض دايو

لا يزال نادي نهضة بركان المغربي يسعى لتدعيم مركز الدفاع بعد رحيل يوسوفو دايو قائد الفريق.

إسماعيل قندوس النادي : العروبة

وفشل نهضة بركان في ضم جمال حركاس مدافع الوداد الذي كان قريبا من الانتقال هذا الصيف.

وكشف موقع راديو مارس المغربي أن نهضة بركان بات قريبا من ضم إسماعيل قندوس.

ويلعب إسماعيل قندوس صاحب الجنسيتين المغربية والفرنسية، لنادي جينت البلجيكي.

وخاض قندوس تجربة احتراف عربية بداية من يناير 2024 ولمدة موسم ونصف الموسم مع فريق العروبة السعودي.

ويرتبط قندوس بتعاقد مع جينت البلجيكي حتى صيف 2027.

وأشار تقرير راديو مارس إلى أن نهضة بركان يخوض مفاوضات متقدمة مع النادي البلجيكي لضم اللاعب.

وأوضح التقرير أن التوقعات بحسم الصفقة بشكل رسمي اليوم الإثنين.

وتأتي رغبة نهضة بركان في ضم حركاس بعد إعلان رحيل يوسوفو دايو مدافع الفريق.

وتوج نهضة بركان بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه كما حصد الكونفدرالية الإفريقية.