تقرير: ماك أليستر قد يغيب أمام نيوكاسل بسبب ظرف عائلي

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 13:21

كتب : FilGoal

أليكسيس ماك أليستر

قد يغيب أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول عن لقاء نيوكاسل يونايتد بسبب ظرف عائلي، وفقا لتقارير إنجليزية.

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يوم الاثنين.

وذكر موقع thisisanfield أن ماك أليستر قد يغيب عن مواجهة نيوكاسل يونايتد بسبب انتظاره لمولوده الجديد خلال ساعات.

النجم الأرجنتيني لم يصل إلى نيوكاسل مع الـ21 لاعبا الذين تضمهم قائمة ليفربول للمباراة.

وشارك ماك أليستر كأساسي في مباراة الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي ضد بورنموث.

وانتصر ليفربول على بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي بنتيجة 4-2 على ملعب أنفيلد في مستهل حملة الدفاع عن اللقب.

فيما تعادل نيوكاسل مع أستون فيلا في الجولة الافتتاحية.

