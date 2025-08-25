بي بي سي: شكوك حول مشاركة أوديجارد أمام ليفربول

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 12:33

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - أرسنال

تحوم الشكوك حول قدرة مارتن أوديجارد قائد أرسنال على المشاركة أمام ليفربول يوم الأحد المقبل بسبب الإصابة.

ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C أن أوديجارد قد يغيب عن اللقاء بسبب الإصابة في الكتف التي تعرض لها خلال الفوز على ليدز يونايتد يوم السبت.

وبدا أوديجارد متألمًا بعد استبداله في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز أرسنال 5-0.

ويسابق صانع الألعاب النرويجي الزمن للحاق بمواجهة ليفربول.

وهناك تفاؤل في أرسنال بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا سيتمكن من العودة سريعا.

وحقق أرسنال الفوز في أول مباراتين على مانشستر يونايتد وليدز يونايتد.

