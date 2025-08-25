بي بي سي: الإصابة تبعد ساكا لمدة 4 أسابيع

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 12:11

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

من المتوقع أن يغيب بوكايو ساكا نجم أرسنال عن صفوف فريقه لمدة تصل إلى 4 أسابيع بسبب الإصابة.

واستبدل ساكا في الدقيقة 53 بعد تسجيله الهدف الثاني لأرسنال أمام ليدز يونايتد يوم السبت.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C أن ساكا سيغيب عن أرسنال لنحو 4 أسابيع بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

أخبار متعلقة:
رومانو: مارسيليا يبدأ مفاوضات مع ريال مدريد بضم "الهدف الحلم" تقرير: عروض سعودية وفرنسية لـ كانتي.. واتحاد جدة لا يمانع رحيله ليكيب: أستون فيلا ووست هام يتنافسان على ضم رابيو رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نيوكاسل

وبالتالي من المقرر أن يغيب ساكا عن مباراة أرسنال ضد ليفربول يوم الأحد في قمة الدوري، بالإضافة إلى مباراتي إنجلترا في تصفيات كأس العالم ضد أندورا وصربيا الشهر المقبل.

يذكر أن ساكا غاب لمدة ثلاثة أشهر في الموسم الماضي بسبب إصابة مماثلة.

ويمتلك أرسنال مجموعة كبيرة من المواهب الهجومية هذا الموسم، بعد أن تعاقد مع فيكتور جيوكيريس ونوني مادويكي وإيبيريتشي إيزي هذا الصيف.

ويسعى أرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد 3 محاولات فاشلة في المواسم الـ3 الأخيرة.

إذ تواجد في مركز الوصافة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

أرسنال بوكايو ساكا
نرشح لكم
أموريم يتحدث عن إهدار برونو لركلة الجزاء أمام فولام لاجازيتا ديلو سبورت: نابولي يُغري هويلوند براتب ضخم.. وشروط إتمام الصفقة ذا أثلتيك: أرسنال يسعى لضم هينكابي قبل غلق باب الانتقالات تقرير: ماك أليستر قد يغيب أمام نيوكاسل بسبب ظرف عائلي بي بي سي: شكوك حول مشاركة أوديجارد أمام ليفربول رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نيوكاسل مواعيد مباريات اليوم..المحلة ضد الأهلي ضمن 4 مواجهات بالدوري.. وقمة إنجليزية أموريم: لست مجنونا.. أعرف شعور لاعبي مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
الاتفاق على ترتيبات المعسكر وموعد إعلان القائمة.. طولان يجتمع مع جهازه المعاون 13 دقيقة | الكرة المصرية
"بسبب أكاديمية الكرة في الكويت".. الأهلي يتخذ إجراءات قانونية بسبب انتهاك الحقوق التجارية للنادي 14 دقيقة | الدوري المصري
أموريم يتحدث عن إهدار برونو لركلة الجزاء أمام فولام 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صحيفة المنتخب: المغرب يستقر على قيادة السكتيوي بمنافسات كأس العرب 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد واقعة فنربخشة ضد بنفيكا.. فوتوماك: أمرابط طلب من وكلائه سرعة التفاوض مع الأندية الإيطالية 53 دقيقة | الوطن العربي
تقرير: نهضة بركان يقترب من مدافع جينت لتعويض دايو ساعة | الكرة الإفريقية
بعد قضية الرويلي.. تعديل لائحة تفرغ اللاعب المحترف من الاتحاد السعودي ساعة | سعودي في الجول
تورينو يضم لاعب إنتر ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/511992/بي-بي-سي-الإصابة-تبعد-ساكا-لمدة-4-أسابيع