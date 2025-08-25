بي بي سي: الإصابة تبعد ساكا لمدة 4 أسابيع

من المتوقع أن يغيب بوكايو ساكا نجم أرسنال عن صفوف فريقه لمدة تصل إلى 4 أسابيع بسبب الإصابة.

واستبدل ساكا في الدقيقة 53 بعد تسجيله الهدف الثاني لأرسنال أمام ليدز يونايتد يوم السبت.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C أن ساكا سيغيب عن أرسنال لنحو 4 أسابيع بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

وبالتالي من المقرر أن يغيب ساكا عن مباراة أرسنال ضد ليفربول يوم الأحد في قمة الدوري، بالإضافة إلى مباراتي إنجلترا في تصفيات كأس العالم ضد أندورا وصربيا الشهر المقبل.

يذكر أن ساكا غاب لمدة ثلاثة أشهر في الموسم الماضي بسبب إصابة مماثلة.

ويمتلك أرسنال مجموعة كبيرة من المواهب الهجومية هذا الموسم، بعد أن تعاقد مع فيكتور جيوكيريس ونوني مادويكي وإيبيريتشي إيزي هذا الصيف.

ويسعى أرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد 3 محاولات فاشلة في المواسم الـ3 الأخيرة.

إذ تواجد في مركز الوصافة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.