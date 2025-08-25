كهربا يوجه رسالة مؤثرة للاتحاد الليبي وجماهيره بعد الرحيل

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 11:26

كتب : FilGoal

محمود كهربا - الاتحاد الليبي

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم القادسية الكويتي الجديد رسالة مؤثرة لناديه السابق الاتحاد الليبي وجماهيره.

وأتم نادي القادسية الكويتي إجراءات التعاقد مع كهربا لاعب الأهلي السابق.

وجاءت رسالة كهربا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام على النحو التالي:

الحمد لله على كل لحظة قضيتها في ليبيا الحبيبة، وتشرفت جدا بارتداء قميص نادي الاتحاد الليبي، واحد من أكبر وأعرق الأندية في الوطن العربي.

على مدار الفترة التي قضيتها معكم، لقيت كل الترحاب والحب والاحترام، سواء من جمهور الاتحاد الوفي أو من أهل ليبيا الكرام.

كنتم دائما سندا وداعما، وشرفتني ضيافتكم وأخلاقكم العالية.

وشكر خاص لأخواتي وزملائي اللاعبين في الفريق اللي شاركتهم الملعب والتدريبات واللحظات الحلوة والصعبة.

أنتم كنتم كعائلتي في الغربة، وكل منكم له مكانة خاصة في قلبي شكراً من القلب على كل لحظة، وكل تشجيع، وكل كلمة طيبة.

سأحمل دائما محبتكم في قلبي، كل التوفيق لنادي الاتحاد، ولجماهيره الكبيرة.

وانضم كهربا إلى القادسية الكويتي قادما من الاتحاد الليبي.

وأعلن القادسية تعاقده بشكل رسمي مع كهربا وكتب عبر حسابه على فيسبوك : "أوعى الفولت العالي".

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن كهربا أتم اتفاقه للانتقال للقادسية بعقد يمتد لموسم واحد. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يصل لاعب الأهلي والزمالك السابق إلى تركيا للمشاركة في معسكر الفريق الكويتي.

وفسخ كهربا تعاقده مع الاتحاد الليبي بعد 6 أشهر مع الفريق ساهم خلالها بوصوله للكونفدرالية الموسم الجديد.

ويأتي انتقال كهربا للقادسية رغم دخوله دائرة اهتمامات الدوري العراقي من جديد بعد نهاية الموسم في ليبيا.

وستكون تلك التجربة الاحترافية السادسة لكهرباء بعد لوزيرن السويسري واتحاد جدة السعودي وأفيش البرتغالي وهاتاي سبور التركي والاتحاد الليبي.

