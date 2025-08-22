خبر في الجول - كهربا على أعتاب القادسية الكويتي

أصبح محمود عبد المنعم "كهربا" على أعتاب الانضمام لصفوف القادسية الكويتي في تجربة احترافية جديدة.

محمود كهربا النادي : الاتحاد القادسية

وحسبما علم FilGoal.com فإن كهربا أتم اتفاقه للانتقال للقادسية بعقد يمتد لموسم واحد.

ومن المنتظر أن يصل لاعب الأهلي والزمالك السابق إلى تركيا للمشاركة في معسكر الفريق الكويتي.

وألمح النادي الكويتي لاقتراب كهرباء من الانضمام لصفوفه بفيديو يظهر فيه ضوء البرق مع أعمدة كهرباء.

وفسخ كهربا تعاقده مع الاتحاد الليبي بعد 6 أشهر مع الفريق ساهم خلالها بوصوله للكونفدرالية الموسم الجديد.

ويأتي انتقال كهربا للقادسية رغم دخوله دائرة اهتمامات الدوري العراقي من جديد بعد نهاية الموسم في ليبيا.

وعلم FilGoal.com سابقا أن هناك اهتمام من أكثر من ناد بالدوري العراقي لضم كهربا هذا الصيف.

وستكون تلك التجربة الاحترافية السادسة لكهرباء بعد لوزيرن السويسري واتحاد جدة السعودي وأفيش البرتغالي وهاتاي سبور التركي والاتحاد الليبي.