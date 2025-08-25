رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نيوكاسل

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 11:10

كتب : FilGoal

ليفربول - نيوكاسل - محمد صلاح

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين.

ويصطدم ليفربول بنيوكاسل يونايتد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويبحث صلاح عن هدف جديد يجعله ينفرد بالمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

أخبار متعلقة:
أموريم: لست مجنونا.. أعرف شعور لاعبي مانشستر يونايتد برونو يكشف ما حدث بينه وبين الحكم قبل إهدار ركلة الجزاء مؤتمر ألونسو - عن دور رودريجو وعودة مبابي وعناق كازورلا بثنائية فلاهوفيتش وديفيد.. يوفنتوس يبدأ الموسم بثنائية ضد بارما

فقد وصل لهدفه الـ 187 في الدوري الإنجليزي وتساوى مع أندي كول في المركز الرابع، حين هز شباك بورنموث في الجولة الافتتاحية.

وأسهم محمد صلاح في تسجيل ليفربول لـ18 هدفًا ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (10 أهداف، 8 تمريرات حاسمة).

فقد شارك في تسجيل 11 هدفا من آخر 15 هدفا لليفربول أمام نيوكاسل، إذ سجل 4 وصنع 7.

وقدّم قائد منتخب مصر تمريرة حاسمة واحدة على الأقل في آخر ست مباريات له ضد نيوكاسل، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق ذلك أمام المنافس نفسه في تاريخ الدوري.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 403 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 246 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل
نرشح لكم
BBC: الإصابة تبعد ساكا لمدة 4 أسابيع مواعيد مباريات اليوم..المحلة ضد الأهلي ضمن 4 مواجهات بالدوري.. وقمة إنجليزية أموريم: لست مجنونا.. أعرف شعور لاعبي مانشستر يونايتد برونو يكشف ما حدث بينه وبين الحكم قبل إهدار ركلة الجزاء نونو سانتو: الرابط بيني وبين جماهير نوتينجهام سيظل للأبد مهما حدث كارثة رقمية في عهد أموريم رصاصة برونو الطائشة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع فولام لماذا تشتري مهاجم ثم لا تشركه؟ أموريم يجيب السؤال المثير للجدل عن سيسكو
أخر الأخبار
BBC: الإصابة تبعد ساكا لمدة 4 أسابيع 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مولر يفتتح أهدافه في الدوري الأمريكي ويقود فانكوفر لفوز قاتل 9 دقيقة | أمريكا
تقرير: عروض سعودية وفرنسية لـ كانتي.. واتحاد جدة لا يمانع رحيله 29 دقيقة | ميركاتو
كرة طائرة - منتخب الشباب يحقق الفوز الثالث أمام تركيا ويتأهل لدور الـ16 في بطولة العالم 39 دقيقة | كرة طائرة
كهربا يوجه رسالة مؤثرة للاتحاد الليبي وجماهيره بعد الرحيل 46 دقيقة | المحترفون
ليكيب: أستون فيلا ووست هام يتنافسان على ضم رابيو 55 دقيقة | ميركاتو
رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم..المحلة ضد الأهلي ضمن 4 مواجهات بالدوري.. وقمة إنجليزية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/511986/رقم-تاريخي-ينتظر-صلاح-أمام-نيوكاسل