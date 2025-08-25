رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نيوكاسل

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين.

ويصطدم ليفربول بنيوكاسل يونايتد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويبحث صلاح عن هدف جديد يجعله ينفرد بالمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

فقد وصل لهدفه الـ 187 في الدوري الإنجليزي وتساوى مع أندي كول في المركز الرابع، حين هز شباك بورنموث في الجولة الافتتاحية.

وأسهم محمد صلاح في تسجيل ليفربول لـ18 هدفًا ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (10 أهداف، 8 تمريرات حاسمة).

فقد شارك في تسجيل 11 هدفا من آخر 15 هدفا لليفربول أمام نيوكاسل، إذ سجل 4 وصنع 7.

وقدّم قائد منتخب مصر تمريرة حاسمة واحدة على الأقل في آخر ست مباريات له ضد نيوكاسل، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق ذلك أمام المنافس نفسه في تاريخ الدوري.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 403 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 246 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.