أموريم: لست مجنونا.. أعرف شعور لاعبي مانشستر يونايتد

يشعر روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه عليه التركيز على تحسين الأداء، وذلك بعد التعادل مع فولام.

وتعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه فولام بهدف لمثله ضمن منافسات ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أموريم في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أننا قادرون على تقديم أداء أفضل، لكننا نبذل جهدًا كبيرًا، وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

وأضاف البرتغالي "أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا في بعض اللحظات أمام فولام، خاصة في بداية المباراة. شعرت أننا بعد الهدف، كنا نفكر في النتيجة فقط".

وشدد "هذا الفريق بحاجة للفوز بالمباريات، لذا علينا التركيز على الأداء، وما يجب علينا فعله، لأننا إذا فكرنا في النتائج، ننسى القيام بالأمور الاعتيادية".

وواصل "في هذه اللحظة، علينا التفكير في الأداء. بالطبع لست مجنونًا، فأنا أعرف شعور لاعبي الفريق بضرورة الفوز في كل مباراة. لكنني شعرت بذلك سابقًا، لا أشعر بنقص في الحافز هذه اللحظة".

وأتم "ما شعرت به هو أننا أضعنا ركلة الجزاء، وأضعنا بعض الفرص، ثم سجلنا، وكان علينا أن ندافع عن التقدم. هذا ليس نقصًا في الحافز، بل قد يكون العكس هو الصحيح. علينا فقط التركيز على تحركاتنا وأسلوب لعبنا".

واستمرت أرقام مانشستر يونايتد السلبية في الدوري الإنجليزي تحت قيادة روبن أموريم.

وحتى الآن، مانشستر يونايتد فاز بـ 7 مباريات فقط من أصل 29 في الدوري الإنجليزي مع أموريم، مقابل 15 خسارة و7 تعادلات.

يونايتد حصل على 28 نقطة فقط من 29 مباراة في الدوري مع أموريم.

وبلا فوز للجولة الثانية على التوالي، تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه فولام بهدف لمثله ضمن منافسات ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أتى هدف يونايتد في الدقيقة 58 برأسية من ليني يورو اصطدمت برودريجو مونيز مهاجم فولام وسكنت الشباك، لتحتسب كهدف عكسي.

وبعد ثوانٍ من نزوله، تعادل إميل سميث رو بتسديدة في الدقيقة 73 بعد عرضية أليكس إيوبي.

البداية السيئة مستمرة للشياطين الحمر، بعد الخسارة أمام أرسنال في الجولة الأولى 1-0، ليصبح رصيد الفريق نقطة واحدة من جولتين.

على الجانب الآخر هذا تعادل فولام الثاني، بنفس النتيجة بعد مباراة برايتون التي انتهت أيضا 1-1.