برونو يكشف ما حدث بينه وبين الحكم قبل إهدار ركلة الجزاء

أبدى برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد استيائه بعد إهدار ركلة الجزاء والواقعة التي جمعته بالحكم كريس كافانا الذي أدار مباراة فولام.

وقال برونو لشبكة "سكاي سبورتس": "نعم، كنت منزعجا. كمنفذ لركلات الجزاء لديك روتينك الخاص، وأمورك التي تقوم بها."

وأضاف "أزعجني أن الحكم لم يعتذر. هذا ما أثارني في تلك اللحظة، لكن هذا ليس عذرًا لإضاعة ركلة الجزاء".

واصطدم الحكم ببرونو من خلفة أثناء استعداده لتسديد الركلة.

وأوضح "لقد كانت تسديدة سيئة جدًا. وضعت قدمي أسفل الكرة أكثر من اللازم، ولهذا انتهى بها الأمر فوق العارضة."

وبلا فوز للجولة الثانية على التوالي، تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه فولام بهدف لمثله ضمن منافسات ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أتى هدف يونايتد في الدقيقة 58 برأسية من ليني يورو اصطدمت برودريجو مونيز مهاجم فولام وسكنت الشباك، لتحتسب كهدف عكسي.

وبعد ثوانٍ من نزوله، تعادل إميل سميث رو بتسديدة في الدقيقة 73 بعد عرضية أليكس إيوبي.

البداية السيئة مستمرة للشياطين الحمر، بعد الخسارة أمام أرسنال في الجولة الأولى 1-0، ليصبح رصيد الفريق نقطة واحدة من جولتين.

على الجانب الآخر هذا تعادل فولام الثاني، بنفس النتيجة بعد مباراة برايتون التي انتهت أيضا 1-1.