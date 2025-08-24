نونو سانتو: الرابط بيني وبين جماهير نوتينجهام سيظل للأبد مهما حدث

نونو سانتو مدرب نوتنجهام

يرى نونو سانتو مدرب نوتينجهام فورست أن الرابط بينه وبين جماهير فريقه سيظل للأبد.

وتعادل نوتينجهام مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سانتو عبر شبكة سكاي: "الرابطة التي نشأت بين الفريق والجماهير ستبقى للأبد وغير قابلة للكسر بسبب اللحظات الرائعة التي عشناها معا الموسم الماضي".

وواصل "لقد كانت رحلة جميلة، ستبقى في ذاكرتنا للأبد ومهما حدث سنظل نملك هذه الذكريات دائما".

وعن المحادثات مع إدارة النادي قال: "أعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإدارة ناد لكرة القدم، أن يكون الجميع على نفس الصفحة ويمضي بنفس الاتجاه".

وأضاف "نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك هذا الأسبوع وأن نمدي قدما ونتخلص من هذه الأسئلة السخيفة والروايات التي تدور حاليا".

وكانت بعض الشائعات قد أشارت لإمكانية رحيل سانتو عن نوتينجهام بسبب خلافات مع الإدارة خلال الأيام الماضية.

