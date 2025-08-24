كارثة رقمية في عهد أموريم

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 22:07

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

تستمر أرقام مانشستر يونايتد السلبية في الدوري الإنجليزي تحت قيادة روبن أموريم.

وحتى الآن، مانشستر يونايتد فاز بـ 7 مباريات فقط من أصل 29 في الدوري الإنجليزي مع أموريم، مقابل 15 خسارة و7 تعادلات.

يونايتد حصل على 28 نقطة فقط من 29 مباراة في الدوري مع أموريم.

وبلا فوز للجولة الثانية على التوالي، تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه فولام بهدف لمثله ضمن منافسات ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أتى هدف يونايتد في الدقيقة 58 برأسية من ليني يورو اصطدمت برودريجو مونيز مهاجم فولام وسكنت الشباك، لتحتسب كهدف عكسي.

وبعد ثوانٍ من نزوله، تعادل إميل سميث رو بتسديدة في الدقيقة 73 بعد عرضية أليكس إيوبي.

البداية السيئة مستمرة للشياطين الحمر، بعد الخسارة أمام أرسنال في الجولة الأولى 1-0، ليصبح رصيد الفريق نقطة واحدة من جولتين.

على الجانب الآخر هذا تعادل فولام الثاني، بنفس النتيجة بعد مباراة برايتون التي انتهت أيضا 1-1.

مانشستر يونايتد روبن أموريم
