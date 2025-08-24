رصاصة برونو الطائشة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع فولام

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 21:22

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - توتنام - الدوري الأوروبي

بلا فوز للجولة الثانية على التوالي، تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه فولام بهدف لمثله ضمن منافسات ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاول ماتيوس كونيا بتسديدة من الخارج في الدقيقة الثانية ولكن مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 14 انفرد كونيا بعد تمريرة من الحارس ألتاي بايندير ولكن تصدى الحارس بيرند لينو هذه المرة.

ورد أليكس إيوبي في الدقيقة 17 بمحاولة تصدى لها بايندير.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو، تحصل يونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة 36، بسبب دفع ميسون ماونت على يد كالفين باسي.

ولكن في الدقيقة 38 سدد برونو الركلة فوق العارضة.

وأتى بنيامين سيسكو وديوجو دالوت بدلا من كاسيميرو وأماد ديالو في الدقيقة 53.

وأخيرا أتى هدف يونايتد في الدقيقة 58 برأسية من ليني يورو اصطدمت برودريجو مونيز مهاجم فولام وسكنت الشباك، لتحتسب كهدف عكسي.

على الجانب الآخر أتى كالوم ويلسون وأنتوني روبينسون بدلا من تيموتي كاستاني ورايان سيسينيون في الدقيقة 62.

فيما حل مانويل أوجارتي بدلا من ميسون ماونت في الدقيقة 70 بصفوف يونايتد، بينما أتى إميل سميث رو وراؤول خيمينيز بدلا من جوشوا كينج ورودريجو مونيز.

وبعد ثوانٍ من نزوله، تعادل سميث رو بتسديدة في الدقيقة 73 بعد عرضية أليكس إيوبي.

فيما حل أيدن هيفن وهاري ماجواير بدلا من لوك شو وليني يورو في الدقيقة 87.

البداية السيئة مستمرة للشياطين الحمر، بعد الخسارة أمام أرسنال في الجولة الأولى 1-0، ليصبح رصيد الفريق نقطة واحدة من جولتين.

على الجانب الآخر هذا تعادل فولام الثاني، بنفس النتيجة بعد مباراة برايتون التي انتهت أيضا 1-1.

