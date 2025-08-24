الدوري المصري سيدات - زد يتصدر مبكرا.. وانتصار الأهلي ومسار وتعادل سلبي لـ الزمالك
الأحد، 24 أغسطس 2025 - 19:27
كتب : FilGoal
انتهت مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري سيدات 2025-26 بتصدر زد مبكرا وانتصار مسار والأهلي وتعادل الزمالك.
وبدأ الموسم الجديد من دوري السيدات بمشاركة 16 فريقا بعد انسحاب الجونة عن عدم المشاركة قبل أيام من انطلاق الموسم.
وانتصر دجلة على المقاولون العرب بنتيجة 6-2.
وانتصر الأهلي بنتيجة 3-0 على بالم هيلز وبنفس النتيجة فاز البنك الأهلي على اتحاد بسيون.
وتعادل الزمالك سلبيا مع أس أي كا الوافد الجديد على المسابقة.
واحتل زد صدارة الترتيب بالفوز بنتيجة 5-0 على إنبي، وفاز مودرن سبورت على المصري بنتيجة 4-1.
وتفوق بيراميدز على الطيران بنتيجة 1-0، وأخيرا حقق مسار حامل اللقب الفوز على رع بنتيجة 3-1.
نرشح لكم
كرة طائرة - منتخب السيدات يخسر أمام هولندا في ثاني مبارياته ببطولة العالم الزمالك يعلن عن 3 صفقات في فريق السيدات كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام تايلاند في افتتاح بطولة العالم سيدات كرة نسائية - الرقم القياسي يتحطم مجددا.. أوفايي إلى أورلاندو مقابل 1.5 مليون دولار كرة طائرة - كل ما تريد أن تعرفه عن مشاركة منتخب السيدات في بطولة العالم بعد 19 عاما كرة طائرة - بعثة منتخب السيدات تصل تايلاند استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم كرة نسائية – إعادة سحب قرعة الدوري.. تعرف على مباريات الجولة الأولى كرة نسائية - ديميتري لوبوف: الأهلي جاهز للموسم الجديد.. ونسعى للأفضل