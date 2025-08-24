الدوري المصري سيدات - زد يتصدر مبكرا.. وانتصار الأهلي ومسار وتعادل سلبي لـ الزمالك

انتهت مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري سيدات 2025-26 بتصدر زد مبكرا وانتصار مسار والأهلي وتعادل الزمالك.

وبدأ الموسم الجديد من دوري السيدات بمشاركة 16 فريقا بعد انسحاب الجونة عن عدم المشاركة قبل أيام من انطلاق الموسم.

وانتصر دجلة على المقاولون العرب بنتيجة 6-2.

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-0 على بالم هيلز وبنفس النتيجة فاز البنك الأهلي على اتحاد بسيون.

وتعادل الزمالك سلبيا مع أس أي كا الوافد الجديد على المسابقة.

واحتل زد صدارة الترتيب بالفوز بنتيجة 5-0 على إنبي، وفاز مودرن سبورت على المصري بنتيجة 4-1.

وتفوق بيراميدز على الطيران بنتيجة 1-0، وأخيرا حقق مسار حامل اللقب الفوز على رع بنتيجة 3-1.