لماذا تشتري مهاجم ثم لا تشركه؟ أموريم يجيب السؤال المثير للجدل عن سيسكو

كشف روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن سبب تواجد المهاجم الجديد بنيامين سيسكو على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي.

وخرج سيسكو من التشكيل الأساسي للمرة الثانية أمام فولام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أموريم في تصريحاته قبل المباراة: "بنيامين كان معنا لأسبوعين فقط. إنه يحاول فهم كل شيء ويجب أن نكون صبورين معه قليلا".

وأوضح "نريد الفوز بالمباراة ونحاول مساعدة كل لاعبينا".

وتواجد سيسكو على مقاعد البدلاء ثم شارك في الشوط الثاني لمباراة الفريق الأولى ضد أرسنال.

وفاز أرسنال على يونايتد بهدف دون رد سجله المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري.

وانضم سيسكو إلى مانشستر يونايتد قادما من لايبزج الألماني.

ووقع سيسكو عقدا مدته 5 سنوات مع يونايتد، في صفقة تبلغ قيمتها 76.5 مليون يورو، و8.5 مليون يورو كإضافات.

الصحفي فلوريان بلاتنبرج كشف في وقت سابق أن لايبزج سيلعب مباراة ودية مع يونايتد كجزء من الصفقة، بالإضافة لوجود نسبة من إعادة البيع.

وكشف بلاتنبرج أيضا أن سيسكو قبل عرض يونايتد رغم أنه أقل من عرض نيوكاسل يونايتد من حيث الراتب، كذلك تخلت وكالته عن نسبة من العمولة.

صاحب الـ22 عاما لعب 45 مباراة الموسم المنقضي وسجل 21 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومنذ انضمامه للايبزج قادما من سالزبورج النمساوي خاض 87 مباراة سجل 39 هدفا وصنع 8 وتوج بلقب السوبر الألماني 2024.