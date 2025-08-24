افتتاح الملعب الجديد بزجاجة بيكفورد.. جريليش يعود للحياة في فوز إيفرتون على برايتون

في أول مباراة للفريق على ملعبه الجديد "هيل ديكينسون"، تغلب إيفرتون على برايتون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف الأول سجله إيليمان ندياي في الدقيقة 23، بصناعة جاك جريليش.

أما الثاني فسجله جيمس جارنر، بصناعة جريليش أيضا في الدقيقة 52.

بذلك صنع الوافد من مانشستر سيتي هدفين في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ ديسمبر 2022.

وتحصل برايتون على ركلة جزاء، سددها داني ويلبك في الدقيقة 77، ولكن تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد.

وظهرت زجاجة الحارس بيكفورد عليها صور مفصلة لإحصائيات تسديد لاعبي برايتون لهذه الركلات.

الفوز هو الأول للتوفيز هذا الموسم بعد خسارة الجولة الأولى أمام ليدز يونايتد 1-0.

وهي كذلك خسارة برايتون الأولى، بعد تعادله مع فولام في الجولة الأولى 1-1.

على الجانب الآخر تعادل كريستال بالاس مع نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق.

تقدم إسماعيلا سار لكريستال في الدقيقة 37 بصناعة دانييل مونيوز.

وفي الدقيقة 57 سجل كالوم هودسون أودوي هدف التعادل بصناعة دان ندوي.

نوتنجهام رفع رصيده إلى 4 نقاط، بعد أن افتتح موسمه بالفوز على برينتفورد 3-1.

بينما حصد كريستال نقطته الثانية بعد تعادله السلبي مع تشيلسي في الجولة الأولى.