افتتاح الملعب الجديد بزجاجة بيكفورد.. جريليش يعود للحياة في فوز إيفرتون على برايتون

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 18:22

كتب : FilGoal

جاك جريليش

في أول مباراة للفريق على ملعبه الجديد "هيل ديكينسون"، تغلب إيفرتون على برايتون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف الأول سجله إيليمان ندياي في الدقيقة 23، بصناعة جاك جريليش.

أما الثاني فسجله جيمس جارنر، بصناعة جريليش أيضا في الدقيقة 52.

أخبار متعلقة:
ضد ستراسبورج.. مصطفى محمد أساسي للمباراة الثانية على التوالي مع نانت مدير ليفركوزن يلمح لفشل صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان الرياضية: إنزاجي ينصح مدافع الهلال بالبحث عن فريق جديد

بذلك صنع الوافد من مانشستر سيتي هدفين في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ ديسمبر 2022.

وتحصل برايتون على ركلة جزاء، سددها داني ويلبك في الدقيقة 77، ولكن تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد.

وظهرت زجاجة الحارس بيكفورد عليها صور مفصلة لإحصائيات تسديد لاعبي برايتون لهذه الركلات.

Image

الفوز هو الأول للتوفيز هذا الموسم بعد خسارة الجولة الأولى أمام ليدز يونايتد 1-0.

وهي كذلك خسارة برايتون الأولى، بعد تعادله مع فولام في الجولة الأولى 1-1.

على الجانب الآخر تعادل كريستال بالاس مع نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق.

تقدم إسماعيلا سار لكريستال في الدقيقة 37 بصناعة دانييل مونيوز.

وفي الدقيقة 57 سجل كالوم هودسون أودوي هدف التعادل بصناعة دان ندوي.

نوتنجهام رفع رصيده إلى 4 نقاط، بعد أن افتتح موسمه بالفوز على برينتفورد 3-1.

بينما حصد كريستال نقطته الثانية بعد تعادله السلبي مع تشيلسي في الجولة الأولى.

جاك جريليش إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أثليتك: كوبي ماينو يدرس الرحيل عن مانشستر يونايتد. سبورت: تشيلسي يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع فيرمين لوبيز ريو نجوموها: طبقت نصيحة المدربين أمام نيوكاسل..وهذا ما فعلته عندما رأيت الكرة مع صلاح مهاجم نيوكاسل يعتذر لـ فان دايك بعد تدخله العنيف سلوت: عليك أن تمتلك هذه العقلية لكي تتمكن من المنافسة على الألقاب مدرب نيوكاسل يوضح جديد موقف إيزاك تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية في الـ +100.. ليفربول ينجو من الريمونتادا ويحقق فوزا قاتلا على نيوكاسل
أخر الأخبار
سبورت: برشلونة يخطر "يويفا" باختيار كامب نو لاستضافة مبارياته بدوري الأبطال 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: يمكن لنيمار ورودريجو الاتصال بي لمعرفة سبب غيابهما.. وأريد التعرف على باكيتا 22 دقيقة | أمريكا
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: مفاوضات مع أجوستي لتولي قيادة المنتخب 38 دقيقة | كرة سلة
الفتح يجدد عقد المغربي باتنا 40 دقيقة | سعودي في الجول
الهلال يقدم 35 مليون يورو لخطف موهبة فيورنتينا 59 دقيقة | سعودي في الجول
ليكيب: شكوك حول مستقبل رابيو بعد تواصل دي زيربي مع اللاعب ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - تحديد موعد مواجهة مصر ضد كوبا في بطولة العالم للشباب بثمن النهائي ساعة | كرة طائرة
رومانو: سيبايوس يرغب في الانتقال إلى مارسيليا.. وخلاف حول قيمة الصفقة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/511953/افتتاح-الملعب-الجديد-بزجاجة-بيكفورد-جريليش-يعود-للحياة-في-فوز-إيفرتون-على-برايتون