موعد مواجهتي كهربا ضد ربيعة في دوري أبطال الخليج

بعدما أتم نادي القادسية الكويتي إجراءات التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا"، سيلعب مهاجم الأهلي السابق ضد زميله في منتخب مصر رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي.

وانضم كهربا إلى القادسية الكويتي قادما من الاتحاد الليبي.

ويلعب القادسية الكويتي في مجموعة واحدة مع العين في دوري أبطال الخليج.

سيحل ربيعة ضيفا على كهربا يوم 22 أكتوبر المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات.

فيما يلعب العين ضد القادسية في الإمارات يوم 18 فبراير القادم ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

كهربا إلى القادسية

وأعلن القادسية تعاقده بشكل رسمي مع كهربا وكتب عبر حسابه على فيسبوك : "أوعى الفولت العالي".

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن كهربا أتم اتفاقه للانتقال للقادسية بعقد يمتد لموسم واحد. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يصل لاعب الأهلي والزمالك السابق إلى تركيا للمشاركة في معسكر الفريق الكويتي.

وفسخ كهربا تعاقده مع الاتحاد الليبي بعد 6 أشهر مع الفريق ساهم خلالها بوصوله للكونفدرالية الموسم الجديد.

ويأتي انتقال كهربا للقادسية رغم دخوله دائرة اهتمامات الدوري العراقي من جديد بعد نهاية الموسم في ليبيا.

وستكون تلك التجربة الاحترافية السادسة لكهرباء بعد لوزيرن السويسري واتحاد جدة السعودي وأفيش البرتغالي وهاتاي سبور التركي والاتحاد الليبي.

قرعة دوري أبطال الخليج

وأسفرت قرعة دوري أبطال الخليج للأندية عن مواجهات متوازنة.

واعتمد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مشاركة 8 أندية لخوض منافسات دوري أبطال الخليج.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى

العين الإماراتي

زاخو العراقي

سترة البحريني

القادسية الكويتي

المجموعة الثانية

الريان القطري

الشباب السعودي

النهضة العماني

تضامن حضرموت اليمني

ويشارك فريق العين بقيادة رامي ربيعة ضمن منافسات البطولة لموسم 2025 - 2026.

فيما يشارك كهربا مع القادسية.

وتوج نادي دهوك العراقي بلقب دوري أبطال الخليج الموسم المنقضي بالفوز على القادسية الكويتي.

وكانت بطولة الخليج للأندية قد انطلقت في 1982 وتغير مسمى البطولة أكثر من مرة.

وكانت النسخة الأخيرة في 2015 وحقق وقتها نادي الشباب الإماراتي -شباب أهلي دبي حاليا- لقب البطولة على حساب سيب العماني.

ثم توقفت البطولة لمدة 9 مواسم قبل أن تعود ويتوج بها دهوك العراقي في نسخة الموسم المنقضي.