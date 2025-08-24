تقرير: مزراوي لن يكون جاهزا لمباراتي المغرب ضد النيجر وزامبيا

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 12:47

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - نصير مزراوي

تأكد غياب نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد عن مواجهتي المغرب المقبلتين بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب المغرب في توقف سبتمبر المقبل أمام كل من النيجر وزامبيا على الترتيب.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية عن تأكد غياب مزراوي عن المباراتين المقبلتين بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا للمحليين - المليوي يقود المغرب إلى نصف النهائي.. ومدغشقر تقصي كينيا كرة طائرة - منتخب الشباب يستهل مشواره ببطولة العالم بالفوز على المغرب سكاي: كريستال بالاس يقترب من حسم صفقة نجم المغرب بعد معسكر المغرب.. وصول بعثة منتخب الشباب إلى القاهرة

وكان روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد قد كشف عن غياب مزراوي عن مواجهة مانشستر يونايتد أمام فولام بسبب الإصابة.

وكان مزراوي قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مواجهة الفريق الودية أمام ليدز يونايتد.

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات.

ويلعب منتخب المغرب أمام النيجر يوم 5 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات.

بينما المباراة التالية ستكون ضد زامبيا يوم 8 من شهر سبتمبر ذاته.

ومن المقرر أن يعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة الفريق ظهر الخميس المقبل.

المغرب منتخب المغرب نصير مزراوي
نرشح لكم
أمم إفريقيا للمحليين - السودان المتصدر الوحيد في نصف النهائي.. ونهائي عربي محتمل الصفاقسي يعلن تفاصيل إصابة معلول وموتيابا 50 ألف مشجع لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 إسماعيل يوسف مديرا لشؤون الكرة في الاتحاد الليبي أمم إفريقيا للمحليين - المليوي يقود المغرب إلى نصف النهائي.. ومدغشقر تقصي كينيا عطية الله: لهذه الأسباب اخترت الانتقال لـ الأهلي.. ولم أتلق أي عرض من الوداد ناجي حكما لمباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم افريقيا للمحليين دون ذكر اسمه.. صنداونز يصدر بيانا بشأن واقعة ريبيرو
أخر الأخبار
خدمة في الجول - فتح حجز مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري 22 دقيقة | الدوري المصري
أهلي جدة يوزع مكافأة السوبر السعودي كاملة على لاعبيه 34 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: مزراوي لن يكون جاهزا لمباراتي المغرب ضد النيجر وزامبيا 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: روما يفاوض ليفربول من أجل ضم مدافعه ساعة | ميركاتو
سكاي: الكشف الطبي يهدد صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان ساعة | ميركاتو
رومانو: دوناروما يوافق على الشروط الشخصية مع مانشستر سيتي.. ومفاوضات جارية بين الناديين ساعة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن: مواجهة ريال مدريد مجرد مباراة.. سنلعب بلا خوف ساعة | الدوري الإسباني
شيكابالا: يجب عدم تكرار خطأ زيزو مع حسام عبد المجيد.. والتعاقد مع المهدي غير صحيح لهذا لسبب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511934/تقرير-مزراوي-لن-يكون-جاهزا-لمباراتي-المغرب-ضد-النيجر-وزامبيا