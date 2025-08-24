تقرير: مزراوي لن يكون جاهزا لمباراتي المغرب ضد النيجر وزامبيا

تأكد غياب نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد عن مواجهتي المغرب المقبلتين بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب المغرب في توقف سبتمبر المقبل أمام كل من النيجر وزامبيا على الترتيب.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية عن تأكد غياب مزراوي عن المباراتين المقبلتين بسبب الإصابة.

وكان روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد قد كشف عن غياب مزراوي عن مواجهة مانشستر يونايتد أمام فولام بسبب الإصابة.

وكان مزراوي قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مواجهة الفريق الودية أمام ليدز يونايتد.

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات.

ويلعب منتخب المغرب أمام النيجر يوم 5 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات.

بينما المباراة التالية ستكون ضد زامبيا يوم 8 من شهر سبتمبر ذاته.

ومن المقرر أن يعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة الفريق ظهر الخميس المقبل.