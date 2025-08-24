تقييم مرموش أمام توتنام من الصحف الإنجليزية

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 10:57

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي وتوتنام

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك توتنام في مباراة هدد فيها مرمى الضيوف أكثر من مرة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في خسارة سيتي على يد ضيفه توتنام بنتيجة 0-2 في الجولة الثانية من موسم الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام توتنام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة:
وكيله: إدارة اتحاد جدة تحاول حماية نفسها بحيلة في ملف تجديد كانتي الظهور الأول.. وسام أبو علي يشارك بديلا في خسارة كولمبوس كرو بالدوري الأمريكي في غياب ميسي وتشكيل أغلبه من البدلاء.. إنتر ميامي يتعثر أمام دي سي يونايتد بقيادة فايلر النزيف مستمر.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع إلتشي

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان تيجاني ريندرز بمتوسط تقييم بلغ 7.4 درجة.

وشارك عمر مرموش في المباراة أساسيا قبل استبداله في الدقيقة 54.

وأهدر الدولي المصري أكثر من فرصة قبل أن يرد توتنام بهدفين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

يذكر أن لاعب فولفسبورج السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 8 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفين.

مانشستر سيتي توتنام عمر مرموش
نرشح لكم
تقرير: مزراوي لن يكون جاهزا لمباراتي المغرب ضد النيجر وزامبيا رومانو: دوناروما يوافق على الشروط الشخصية مع مانشستر سيتي.. ومفاوضات جارية بين الناديين قبل صدام ليفربول.. أرسنال يقسو على ليدز بخماسية وجيوكيريس يفك العقدة انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (5) -(0) ليدز.. حفلة أهداف على طريقة رايت.. إيزي إلى أرسنال توماس فرانك: راض عن الأداء والنتيجة أمام مانشستر سيتي.. وأردنا إضافة الثالث تشكيل أرسنال - جيوكيريس يقود الهجوم أمام ليدز.. ومادويكي أساسي جوارديولا: علينا إيجاد التوازن المناسب
أخر الأخبار
خدمة في الجول - فتح حجز مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري 22 دقيقة | الدوري المصري
أهلي جدة يوزع مكافأة السوبر السعودي كاملة على لاعبيه 34 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: مزراوي لن يكون جاهزا لمباراتي المغرب ضد النيجر وزامبيا 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: روما يفاوض ليفربول من أجل ضم مدافعه ساعة | ميركاتو
سكاي: الكشف الطبي يهدد صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان ساعة | ميركاتو
رومانو: دوناروما يوافق على الشروط الشخصية مع مانشستر سيتي.. ومفاوضات جارية بين الناديين ساعة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن: مواجهة ريال مدريد مجرد مباراة.. سنلعب بلا خوف ساعة | الدوري الإسباني
شيكابالا: يجب عدم تكرار خطأ زيزو مع حسام عبد المجيد.. والتعاقد مع المهدي غير صحيح لهذا لسبب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511927/تقييم-مرموش-أمام-توتنام-من-الصحف-الإنجليزية