تقييم مرموش أمام توتنام من الصحف الإنجليزية

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك توتنام في مباراة هدد فيها مرمى الضيوف أكثر من مرة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في خسارة سيتي على يد ضيفه توتنام بنتيجة 0-2 في الجولة الثانية من موسم الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام توتنام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان تيجاني ريندرز بمتوسط تقييم بلغ 7.4 درجة.

وشارك عمر مرموش في المباراة أساسيا قبل استبداله في الدقيقة 54.

وأهدر الدولي المصري أكثر من فرصة قبل أن يرد توتنام بهدفين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

يذكر أن لاعب فولفسبورج السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 8 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفين.