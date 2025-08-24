أمم إفريقيا للمحليين - السودان المتصدر الوحيد في نصف النهائي.. ونهائي عربي محتمل

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 00:38

كتب : FilGoal

منتخب السودان

تأهل منتخب السودان إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين بالفوز على الجزائر بركلات الترجيح.

وتقدم السودان بهدف أيوب غزالة العكسي في الدقيقة 48، ثم تعادل سفيان بايزيد للخضر في الدقيقة 73.

ولكن إهدار الجزائر للركلة الثالثة والرابعة قضى على الآمال، رغم ضياع رابعة السودان الذي حسمها بالخامسة.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا للمحليين - المليوي يقود المغرب إلى نصف النهائي.. ومدغشقر تقصي كينيا

وتأهل منتخب السودان لمواجهة مدغشقر.

على الجانب الآخر تأهل منتخب السنغال بفوزه على أوغندا 1-0.

وسجل الهدف عمر با في الدقيقة 62.

وبذلك يتأهل منتخب السنغال لمواجهة المغرب.

وصار السودان متصدر مجموعته الوحيد الذي يتأهل إلى نصف النهائي، حيث تصدر المجموعة الرابعة.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل بوصافة المجموعة الأولى وراء كينيا التي غادرت البطولة على يد مدغشقر اليوم.

مدغشقر كذلك تأهلت بوصافة المجموعة الثانية، وراء تنزانيا التي غادرت على يد المغرب.

استمر تأهل أصحاب المركز الثاني في حالة السنغال وصيف المجموعة الرابعة، خلف السودان الذي كسر النمط.

منتخب السودان كأس الأمم للمحليين
نرشح لكم
بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يحقق انتصاره الأول في الدوري القطري شبيبة القبائل يعيد زين الدين بلعيد إلى الجزائر الصفاقسي يعلن تفاصيل إصابة معلول وموتيابا بمشاركة ربيعة وهدف قاتل.. العين يتصدر الدوري الإماراتي مؤقتا جاء من بعيد وحقق اللقب.. الأهلي بطل السوبر السعودي بسيناريو مجنون ضد النصر رونالدو يصل للهدف 100 مع النصر في نهائي السوبر السعودي إسماعيل يوسف مديرا لشؤون الكرة في الاتحاد الليبي انتهت السوبر السعودي - النصر (2) 3-5 (2) أهلي جدة.. الأهلي البطل بركلات الترجيح
أخر الأخبار
أمين عمر حكم مباراة الأهلي أمام غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
القائم بأعمال رئيس الاتحاد لـ في الجول: سنتظلم ضد إيقاف سامي وسنشكو لجنة الحكام ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: لو دربت الزمالك سيحاربوني.. و"2 لاعيبة شيشوا" قبل خوض نهائي صنداونز ساعة | الكرة المصرية
يعشق الـ 2-0.. برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي بطريقته المفضلة ساعة | الدوري الإسباني
شيكابالا: سأكون سعيدا لو حقق الزمالك المركز الثاني من أجل دوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا للمحليين - السودان المتصدر الوحيد في نصف النهائي.. ونهائي عربي محتمل 2 ساعة | الوطن العربي
في المباراة الـ 600 للمدرب.. ويسلي يفتتح مسيرته مع روما بحسم الفوز على بولونيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مقصية رائعة تسقط ميلان أمام كريمونيسي في الجولة الأولى 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511917/أمم-إفريقيا-للمحليين-السودان-المتصدر-الوحيد-في-نصف-النهائي-ونهائي-عربي-محتمل