أمم إفريقيا للمحليين - السودان المتصدر الوحيد في نصف النهائي.. ونهائي عربي محتمل

تأهل منتخب السودان إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين بالفوز على الجزائر بركلات الترجيح.

وتقدم السودان بهدف أيوب غزالة العكسي في الدقيقة 48، ثم تعادل سفيان بايزيد للخضر في الدقيقة 73.

ولكن إهدار الجزائر للركلة الثالثة والرابعة قضى على الآمال، رغم ضياع رابعة السودان الذي حسمها بالخامسة.

وتأهل منتخب السودان لمواجهة مدغشقر.

على الجانب الآخر تأهل منتخب السنغال بفوزه على أوغندا 1-0.

وسجل الهدف عمر با في الدقيقة 62.

وبذلك يتأهل منتخب السنغال لمواجهة المغرب.

وصار السودان متصدر مجموعته الوحيد الذي يتأهل إلى نصف النهائي، حيث تصدر المجموعة الرابعة.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل بوصافة المجموعة الأولى وراء كينيا التي غادرت البطولة على يد مدغشقر اليوم.

مدغشقر كذلك تأهلت بوصافة المجموعة الثانية، وراء تنزانيا التي غادرت على يد المغرب.

استمر تأهل أصحاب المركز الثاني في حالة السنغال وصيف المجموعة الرابعة، خلف السودان الذي كسر النمط.