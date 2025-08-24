كما كشف في الجول - القادسية الكويتي يعلن التعاقد مع كهربا

أتم نادي القادسية الكويتي إجراءات التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي السابق.

وانضم كهربا إلى القادسية الكويتي قادما من الاتحاد الليبي.

وأعلن القادسية تعاقده بشكل رسمي مع كهربا وكتب عبر حسابه على فيسبوك : "أوعى الفولت العالي".

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن كهربا أتم اتفاقه للانتقال للقادسية بعقد يمتد لموسم واحد. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يصل لاعب الأهلي والزمالك السابق إلى تركيا للمشاركة في معسكر الفريق الكويتي.

وفسخ كهربا تعاقده مع الاتحاد الليبي بعد 6 أشهر مع الفريق ساهم خلالها بوصوله للكونفدرالية الموسم الجديد.

ويأتي انتقال كهربا للقادسية رغم دخوله دائرة اهتمامات الدوري العراقي من جديد بعد نهاية الموسم في ليبيا.

وستكون تلك التجربة الاحترافية السادسة لكهرباء بعد لوزيرن السويسري واتحاد جدة السعودي وأفيش البرتغالي وهاتاي سبور التركي والاتحاد الليبي.