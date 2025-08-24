كما كشف في الجول - القادسية الكويتي يعلن التعاقد مع كهربا

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 00:08

كتب : عمرو نبيل

منتخب مصر - كهربا

أتم نادي القادسية الكويتي إجراءات التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي السابق.

وانضم كهربا إلى القادسية الكويتي قادما من الاتحاد الليبي.

وأعلن القادسية تعاقده بشكل رسمي مع كهربا وكتب عبر حسابه على فيسبوك : "أوعى الفولت العالي".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - كهربا على أعتاب القادسية الكويتي خبر في الجول - اهتمام من الدوري العراقي بضم كهربا بمشاركة كهربا.. الاتحاد الليبي يتأهل لـ الكونفدرالية ولقاء محتمل أمام المصري بتواجد كهربا على مقاعد البدلاء.. أهلي طرابلس بقيادة البدري يفوز على الاتحاد برباعية

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن كهربا أتم اتفاقه للانتقال للقادسية بعقد يمتد لموسم واحد. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يصل لاعب الأهلي والزمالك السابق إلى تركيا للمشاركة في معسكر الفريق الكويتي.

وفسخ كهربا تعاقده مع الاتحاد الليبي بعد 6 أشهر مع الفريق ساهم خلالها بوصوله للكونفدرالية الموسم الجديد.

ويأتي انتقال كهربا للقادسية رغم دخوله دائرة اهتمامات الدوري العراقي من جديد بعد نهاية الموسم في ليبيا.

وستكون تلك التجربة الاحترافية السادسة لكهرباء بعد لوزيرن السويسري واتحاد جدة السعودي وأفيش البرتغالي وهاتاي سبور التركي والاتحاد الليبي.

الأهلي كهربا القادسية الكويتى
نرشح لكم
بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يحقق انتصاره الأول في الدوري القطري بمشاركة ربيعة وهدف قاتل.. العين يتصدر الدوري الإماراتي مؤقتا مرموش يتحدث عن – مشاركته كبديل ضد ولفرهامبتون.. توتنام الجديد وهدف سيتي شارك أكرم توفيق فانتصر فريقه.. الشمال يقلب الطاولة على الريان برباعية متأخرة النني: هدفنا المنافسة على لقب الدوري الإماراتي خبر في الجول - كهربا على أعتاب القادسية الكويتي بمشاركة النني وإبراهيم عادل.. الجزيرة يحقق أول انتصار ويكرس العقدة ضد الشارقة تشكيل الجزيرة - النني وإبراهيم عادل أساسيان لأول مرة ضد الشارقة
أخر الأخبار
أمين عمر حكم مباراة الأهلي أمام غزل المحلة 23 دقيقة | الدوري المصري
القائم بأعمال رئيس الاتحاد لـ في الجول: سنتظلم ضد إيقاف سامي وسنشكو لجنة الحكام 28 دقيقة | الدوري المصري
شيكابالا: لو دربت الزمالك سيحاربوني.. و"2 لاعيبة شيشوا" قبل خوض نهائي صنداونز 31 دقيقة | الكرة المصرية
يعشق الـ 2-0.. برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي بطريقته المفضلة ساعة | الدوري الإسباني
شيكابالا: سأكون سعيدا لو حقق الزمالك المركز الثاني من أجل دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا للمحليين - السودان المتصدر الوحيد في نصف النهائي.. ونهائي عربي محتمل ساعة | الوطن العربي
في المباراة الـ 600 للمدرب.. ويسلي يفتتح مسيرته مع روما بحسم الفوز على بولونيا ساعة | الكرة الأوروبية
مقصية رائعة تسقط ميلان أمام كريمونيسي في الجولة الأولى ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511913/كما-كشف-في-الجول-القادسية-الكويتي-يعلن-التعاقد-مع-كهربا