اتحاد جدة يغلق ملف مورا.. ويوجه بوصلته نحو برونو فيرنانديز

أغلق نادي اتحاد جدة ملف التعاقد مع رودريجو مورا نجم بورتو البرتغالي بحسب صحيفة الرياضية السعودية.

وتمتد فترة الانتقالات بالدوري السعودي حتى 9 سبتمبر المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن اتحاد جدة أغلق ملف التعاقد مع رودريجو مورا لاعب بورتو بعد تعثر المفاوضات وعدم الوصول إلى اتفاق نهائي.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن حامل لقب الدوري السعودي وجه بوصلته نحو برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن مهمة الاتحاد في التعاقد مع برونو فيرنانيدز ستكون معقدة خاصة بعدما حاول أكثر من نادي سعودي ضمه وواجه تمسك شديد من مانشتسر يونايتد بخدمات قائده.

وارتبط فيرنانديز بالانتقال لنادي الهلال هذا الصيف لكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

صحيفة "ريكورد" البرتغالية ذكرت في وقت سابق أن جورج مينديش وكيل لاعب بورتو في مفاوضات مع اتحاد جدة السعودي.

وأوضح التقرير إلى أن بورتو يرغب في بيع لاعبه بمقابل 70 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب.

ويعد مورا واحد من أبرز مواهب الكرة البرتغالية إذ يعد أصغر لاعب يشارك ويسجل في الدرجة الثانية البرتغالية مع فريق بورتو الرديف.

وتم تصعيده للفريق الأول للتنين البرتغالي وخاض 36 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات.

وشارك مورا صاحب الـ 18 عاما في كأس العالم للأندية وسجل هدفا ضد الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل 4-4.

ويشغل اللاعب الشاب مركزي الجناح وصانع الألعاب، وينتهي تعاقده مع بورتو في 2030.

وتأتي أنباء ارتباط مورا بالانتقال للاتحاد في ظل التقارير التي تشير لتفكير النادي في بيع حسام عوار وفابينيو لضم أجانب جدد. (طالع التفاصيل)

بطل الدوري السعودي الموسم الماضي استهل الموسم الجديد بالخسارة من النصر بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.