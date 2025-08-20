صحيفة اليوم: اتحاد جدة يسعى لبيع عوار وفابينيو لضم أجانب جدد

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 21:45

كتب : FilGoal

حسام عوار - اتحاد جدة

بدأت إدارة نادي اتحاد جدة التحرك لتسويق الثنائي حسام عوار والبرازيلي فابينيو وعدم استمراره هذا الموسم.

ويسعى اتحاد جدة لضم لاعبين أجانب جدد هذا الصيف لتدعيم صفوف الفريق.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن إدارة الاتحاد قد بدأت التحرك بالفعل من أجل رحيل الثنائي عوار وفابينيو خلال سوق الانتقالات الجارية.

أخبار متعلقة:
النصر × أهلي جدة.. موعد نهائي السوبر السعودي والقناة الناقلة انتهت من الشوط الأول.. أهلي جدة إلى نهائي السوبر بفوز كبير على القادسية التشكيل - ريتيجي أساسي مع القادسية.. وتوني مع البريكان في هجوم أهلي جدة تقرير: الهلال يتمسك بالبليهي ويتجاهل عرض اتحاد جدة

وأشار التقرير إلى أن تراجع مستوى الثنائي وعدم تقديم المستوى المأمول خلال الفترة الأخيرة سبب القرار بدراسة الرحيل.

وأوضح التقرير أن اتحاد جدة يرغب في حسم صفقات أجنبية قوية للفريق للمنافسة هذا الموسم.

وكان النصر قد بلغ نهائي السوبر السعودي بعد تغلبه على اتحاد جدة بطل الثنائية المحلية بهدفين مقابل هدف واحد.

وخاض النصر أكثر من 70 دقيقة منقوصا بسبب طرد ساديو ماني.

إدارة اتحاد جدة تبدأ تسويق الثنائي حسام عوار وفابينيو بعد تراجع مستواه لضم أجانب جدد هذا الصيف

ويواجه النصر فريق أهلي جدة في النهائي بعد التغلب على القادسية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وتقام المباراة بين النصر وأهلي جدة يوم السبت 23 أغسطس في نهائي السوبر السعودي.

الدوري السعودي اتحاد جدة النصر
نرشح لكم
الرياضية: إنزاجي يضع البليهي ضمن خططه للموسم الجديد الشباب السعودي يعلن الصفقة الخامسة كومان: أردت خوض تجربة جديدة.. والنصر كان أفضل خيار النصر × أهلي جدة.. موعد نهائي السوبر السعودي والقناة الناقلة الصفقة الرابعة.. الشباب السعودي يتعاقد مع حارس النصر السابق بسبب المشاركات الآسيوية.. رابطة الدوري السعودي تعدل مواعيد المباريات نونيز: انتقلت للهلال بعد اتصال إنزاجي.. والدوري السعودي يتطور بشكل مستمر يايسله: سعداء أن نكون جزء من السوبر السعودي.. وأنا واقعي وأتخذ الأمور خطوة بخطوة
أخر الأخبار
3×3.. غزل المحلة يتعادل سلبيا أمام الجونة 5 دقيقة | الدوري المصري
الثاني على التوالي.. صاروخية بدر موسى تقود بتروجت لأول فوز في الدوري على حساب دجلة 24 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: إصابة بايلي في مرانه الأول مع روما 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل خوض كأس الخليج.. منتخب الناشئين يختتم استعداداته لودية السعودية 37 دقيقة | منتخب مصر
كرة طائرة - بعثة منتخب السيدات تصل تايلاند استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم 39 دقيقة | رياضة نسائية
الرياضية: إنزاجي يضع البليهي ضمن خططه للموسم الجديد ساعة | سعودي في الجول
الزمالك يعلن توفير حافلات لنقل الجماهير قبل مواجهة مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
الشباب السعودي يعلن الصفقة الخامسة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511712/صحيفة-اليوم-اتحاد-جدة-يسعى-لبيع-عوار-وفابينيو-لضم-أجانب-جدد