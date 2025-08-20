صحيفة اليوم: اتحاد جدة يسعى لبيع عوار وفابينيو لضم أجانب جدد

بدأت إدارة نادي اتحاد جدة التحرك لتسويق الثنائي حسام عوار والبرازيلي فابينيو وعدم استمراره هذا الموسم.

ويسعى اتحاد جدة لضم لاعبين أجانب جدد هذا الصيف لتدعيم صفوف الفريق.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن إدارة الاتحاد قد بدأت التحرك بالفعل من أجل رحيل الثنائي عوار وفابينيو خلال سوق الانتقالات الجارية.

وأشار التقرير إلى أن تراجع مستوى الثنائي وعدم تقديم المستوى المأمول خلال الفترة الأخيرة سبب القرار بدراسة الرحيل.

وأوضح التقرير أن اتحاد جدة يرغب في حسم صفقات أجنبية قوية للفريق للمنافسة هذا الموسم.

وكان النصر قد بلغ نهائي السوبر السعودي بعد تغلبه على اتحاد جدة بطل الثنائية المحلية بهدفين مقابل هدف واحد.

وخاض النصر أكثر من 70 دقيقة منقوصا بسبب طرد ساديو ماني.

ويواجه النصر فريق أهلي جدة في النهائي بعد التغلب على القادسية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وتقام المباراة بين النصر وأهلي جدة يوم السبت 23 أغسطس في نهائي السوبر السعودي.