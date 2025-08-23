شبيبة القبائل يعيد زين الدين بلعيد إلى الجزائر
عاد زين الدين بلعيد إلى الدوري الجزائري من بوابة نادي شبيبة القبائل.
وانضم بلعيد إلى شبيبة القبائل قادما من سينت ترويدن البلجيكي.
وأعلن شبيبة القبائل تعاقده بشكل رسمي مع زين الدين بلعيد حتى صيف 2028.
وعاد بلعيد إلى الدوري الجزائري بقميص شبيبة القبائل بعدما كان قائدا لنادي اتحاد العاصمة.
وقضى بلعيد 4 سنوات بقميص اتحاد العاصمة وفاز معه بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي قبل أن ينتقل للدوري البلجيكي.
وارتبط بلعيد بالانتقال إلى الأهلي في وقت سابق. (طالع التفاصيل)
وانضم بلعيد لنادي سينتترويدن البلجيكي بداية الموسم المنصرم قادما من اتحاد العاصمة الجزائري.
ولعب بلعيد 12 مباراة مع الفريق في الدوري البلجيكي.
