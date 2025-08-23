نابولي يبدأ الدفاع عن لقبه بثنائية ماكتوميناي ودي بروين ضد ساسولو
السبت، 23 أغسطس 2025 - 21:49
كتب : FilGoal
بدأ نابولي حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على ساسولو بنتيجة 2-0 في المباراة الافتتاحية من الدوري الإيطالي.
واستهل نابولي مشواره على ملعب مابي ستيديوم معقل ساسولو العائد مجددا للدوري الإيطالي.
وسجل الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي هدف تقدم نابولي برأسية في الدقيقة 17 بعد عرضية متقنة من ماتيو بوليتانو.
ووصل الدولي الاسكتلندي للهدف رقم 13 مع نابولي منذ انضمامه الموسم الماضي.
رأسية ولا أروع تمنح نابولي التقدم في الشوط الأول! ⚽#SerieA #ScottMcTominay #Sassuolo #napoli #STARZPLAY pic.twitter.com/LdX57gczUv— STARZPLAY | ستارزبلاي (@STARZPlayArabia) August 23, 2025
وفي الدقيقة 57 سجل كيفين دي بروين هدف الباريتينبوبي الثاني من ركلة حرة تهادت في الشباك وغالطت الحارس.
وسجل دي بروين في ظهوره الرسمي الأول مع نابولي عقب انضمامه قادما من مانشستر سيتي.
دي بروين يحوّل الركلة لهدف جميل! نابولي يوسّع الفارق! ⚽#SerieA #KevinDeBruyne #napoli #STARZPLAY pic.twitter.com/YqTwQZQmeq— STARZPLAY | ستارزبلاي (@STARZPlayArabia) August 23, 2025
اللقاء شهد طرد إسماعيل كوني لاعب وسط ساسولو في الدقيقة 79 لحصوله على إنذار ثاني.
الفوز جعل نابولي متصدرا للترتيب بشكل مبكر ومؤقت لحين نهاية الجولة يوم الإثنين المقبل.