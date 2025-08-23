نابولي يبدأ الدفاع عن لقبه بثنائية ماكتوميناي ودي بروين ضد ساسولو

السبت، 23 أغسطس 2025 - 21:49

كتب : FilGoal

نابولي - ساسولو

بدأ نابولي حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على ساسولو بنتيجة 2-0 في المباراة الافتتاحية من الدوري الإيطالي.

واستهل نابولي مشواره على ملعب مابي ستيديوم معقل ساسولو العائد مجددا للدوري الإيطالي.

وسجل الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي هدف تقدم نابولي برأسية في الدقيقة 17 بعد عرضية متقنة من ماتيو بوليتانو.

ووصل الدولي الاسكتلندي للهدف رقم 13 مع نابولي منذ انضمامه الموسم الماضي.

وفي الدقيقة 57 سجل كيفين دي بروين هدف الباريتينبوبي الثاني من ركلة حرة تهادت في الشباك وغالطت الحارس.

وسجل دي بروين في ظهوره الرسمي الأول مع نابولي عقب انضمامه قادما من مانشستر سيتي.

اللقاء شهد طرد إسماعيل كوني لاعب وسط ساسولو في الدقيقة 79 لحصوله على إنذار ثاني.

الفوز جعل نابولي متصدرا للترتيب بشكل مبكر ومؤقت لحين نهاية الجولة يوم الإثنين المقبل.

نابولي ساسولو الدوري الإيطالي
