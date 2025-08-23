قبل صدام ليفربول.. أرسنال يقسو على ليدز بخماسية وجيوكيريس يفك العقدة

حقق أرسنال فوزا عريضا على حساب ليدز يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفاز أرسنال على ليدز 5-0 ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

وسجل يورين تيمبر (هدفين) وفيكتور جيوكيريس (هدفين) وبوكايو ساكا أهداف المدفعجية.

السويدي فيكتور جيوكيريس افتتح سجله التهديفي مع أرسنال بعدما انضم إليه في صفقة قياسية قادما من سبورتنج لشبونة.

فيما تألق المدافع الهولندي يورين تيمبر وسجل هدفين في شباك ليدز.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 6 نقاط ليتقاسم صدارة الترتيب مع توتنام بعدما كل منهما العلامة الكاملة خلال جولتين.

فيما توقف رصيد ليدز عند 3 نقاط بعد مرور جولتين.

أرسنال حقق 3 نقاط ثمينة قبل مواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وصف المباراة

بدأ أرسنال المباراة بضغط هجومي على مرمى ليدز بحثا عن التسجيل مبكرا.

وسدد مارتن أوديجارد تسديدة صاروخية مرت بجوار مرمى ليدز بقليل.

وأهدر جيوكيريس فرصة محقق للتسجيل وفشل في استغلال خطأ مدافعي ليدز داخل منطقة الجزاء.

وبعرضية متقنة من ديكلان رايس وجه يورين تيمبر ضربة رأسية سكنت شباك ليدز في الدقيقة 34.

video:1

وتصدى دافيد رايا لفرصة محققة بعد رأسية قوية حولها لضربة ركنية بعدما كانت في طريقها للشباك.

واستطاع بوكايو ساكا إضافة الهدف الثاني بعد هجمة منظمة من لاعبي أرسنال تجاه بوكايو ساكا المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وواصل أرسنال ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني لحسم نتيجة المباراة.

وبعد هجمة منظمة من لاعبي أرسنال أنهاها ريكاردو كالافيوري بتمريرة بينية تجاه فيكتور جيوكيريس المنطلق خلف مدافعي ليدز يونايتد والذي تمكن بمجهود فردي من اختراق منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الدقيقة 48.

video:2

وعاد تيمبر للتألق مجددا وبعد ركلة ركنية لأرسنال، نفذها ديكلان رايس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء نجح يورين تيمبر في تحويلها إلى الهدف الرابع في الدقيقة 56.

يورين تيمبر سجل هدفا في 33 مباراة سابقة مع أرسنال بالدوري الإنجليزي.

المدافع الهولندي سجل هدفين في شباك ليدز بمباراته رقم 34 مع أرسنال بالمسابقة.

الدقيقة 64 شهدت مشاركة الواعد ماكس دومان بدلا من نوني مادويكي.

ماكس داومان (15 عاما و235 يوما) هو ثاني أصغر لاعب يشارك في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد زميله إيثان نوانيري (15 عاما و181 يوما).

داومان كاد أن يسجل في ظهوره الأول مع أرسنال بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت قريبة من مرمى ليدز.