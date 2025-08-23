على طريقة رايت.. إيزي إلى أرسنال

السبت، 23 أغسطس 2025 - 19:15

كتب : FilGoal

إيزي - أرسنال

أعلن نادي أرسنال ضم إيبريتشي إيزي قادما من كريستال بالاس.

ووقع الإنجليزي صاحب الـ 27 عاما على عقود انتقاله طويلة الأمد مقابل 68 مليون جنيه إسترليني بعد نجاحه في الكشف الطبي.

وأتم أرسنال التعاقد مع اللاعب والذي كان على أعتاب الانضمام للجار توتنام بعد إصابة الألماني كاي هافيرتز.

أخبار متعلقة:
تمهيدا لانتقاله إلى أرسنال؟.. سكاي: إيزي يبلغ كريستال بالاس بغيابه عن مواجهة دوري المؤتمر مؤتمر جلاسنر: فشلنا في استبدال إيزي.. وسألعب بدلا من جويهي إذا رحل مؤتمر أرتيتا: لا يمكنني الحديث عن إيزي.. وهافيرتز يحتاج مزيد من الفحوصات ذا أثلتيك: توتنام يتفق مع كريستال بالاس على ضم إيزي.. وأرسنال قد يحول وجهة الصفقة

وسيرتدي إيزي القميص رقم 10 مع الجنرز بعدما ارتداه من قبل ميسوت أوزيل وروبن فان بيرسي ودينيس بيركامب وبول ميرسون.

وقدّم أيان رايت أسطورة أرسنال لاعب الفريق الجديد الذي بدأ مسيرته في أكاديمية أرسنال ويعود اليوم "لأنه فقط أرسنال".

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال: "سعداء لضم إيزي إلينا، هو لاعب يمتلك طاقة وحماس وسيعطينا أبعادا جديدة في الهجوم".

وأضاف "هو لاعب موهوب وذكي، وطريقة عمله الجاد خلال مسيرته هي ما جعلته هنا اليوم".

وسيكمل إيزي مسيرة رايت والذي انضم لأرسنال من كريستال بالاس في 1991 بعمر 27 عاما وهو نفس عمره حاليا.

وسجل رايت حينها مع ارسنال 185 هدفا جعلته ثاني هدافي النادي تاريخيا إذ حطم تيري هنري رقمه لاحقا في 2005.

Ian Wright FA Cup 1998

إيزي المعروف بتشجعيه لنادي أرسنال في صغره ولعبه في أكاديمية النادي، سجل الموسم الماضي 9 أهداف في آخر 13 مباراة مع كريستال بالاس، بينهم هدف الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

Eberechi Eze academy signing 2006

وشارك إيزي في تتويج فريق كريستال بالاس ببطولة دوري المؤتمر بعد الفوز على حساب ليفربول بركلات الترجيح.

وضم أرسنال خلال الانتقالات الصيفية فيكتور جيوكيريس قادما من سبورتنج لشبونة مقابل 63.5 مليون يورو، ونوني مادويكي من تشيلسي مقابل 48.5 مليون جنيه إسترليني، كما جدد أرسنال عقد إيثان نوانيري.

وانضم إيزي إلى كريستال بالاس قادمًا من كوينز بارك رينجرز في صيف 2020 في صفقة بلغت قيمتها حوالي 17 مليون جنيه إسترليني.

وشارك إيزي في 167 مباراة مع كريستال بالاس، مسجلاً 40 هدفًا.

كما شارك مع منتخب إنجلترا 12 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا.

أرسنال كريستال بالاس إيبريتشي إيزي
نرشح لكم
قبل صدام ليفربول.. أرسنال يقسو على ليدز بخماسية وجيوكيريس يفك العقدة انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (5) -(0) ليدز.. حفلة أهداف توماس فرانك: راض عن الأداء والنتيجة أمام مانشستر سيتي.. وأردنا إضافة الثالث تشكيل أرسنال - جيوكيريس يقود الهجوم أمام ليدز.. ومادويكي أساسي جوارديولا: علينا إيجاد التوازن المناسب أول زجاجة ماء لجوارديولا.. توتنام يسقط سيتي في ليلة إهدار مرموش انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0) - (2) توتنام.. انتصار الديوك تشكيل توتنام – بالينيا أساسي لأول مرة.. وريتشارليسون يقود الهجوم ضد سيتي
أخر الأخبار
نابولي يبدأ الدفاع عن لقبه بثنائية ماكتوميناي ودي بروين ضد ساسولو 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - ليفانتي (0)-(0) برشلونة 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج يستهل مشواره مع ليفركوزن بالخسارة.. وسانت باولي يخطف تعادلا مع دورتموند 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - محمد علي يفوز بالسوبر البرتغالي مع لشبونة 54 دقيقة | كرة يد
تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي للمرة الأولى أمام ليفانتي ساعة | الدوري الإسباني
قبل صدام ليفربول.. أرسنال يقسو على ليدز بخماسية وجيوكيريس يفك العقدة ساعة | الدوري الإنجليزي
بقيادة أوباميانج وجرينوود.. مارسيليا يعبر البداية السلبية بخماسية ضد باريس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: بعد إجراء الكشف الطبي.. ميلان يحدد موعد حسم صفقة بونيفاس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511894/على-طريقة-رايت-إيزي-إلى-أرسنال