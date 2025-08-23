على طريقة رايت.. إيزي إلى أرسنال

أعلن نادي أرسنال ضم إيبريتشي إيزي قادما من كريستال بالاس.

ووقع الإنجليزي صاحب الـ 27 عاما على عقود انتقاله طويلة الأمد مقابل 68 مليون جنيه إسترليني بعد نجاحه في الكشف الطبي.

وأتم أرسنال التعاقد مع اللاعب والذي كان على أعتاب الانضمام للجار توتنام بعد إصابة الألماني كاي هافيرتز.

وسيرتدي إيزي القميص رقم 10 مع الجنرز بعدما ارتداه من قبل ميسوت أوزيل وروبن فان بيرسي ودينيس بيركامب وبول ميرسون.

وقدّم أيان رايت أسطورة أرسنال لاعب الفريق الجديد الذي بدأ مسيرته في أكاديمية أرسنال ويعود اليوم "لأنه فقط أرسنال".

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال: "سعداء لضم إيزي إلينا، هو لاعب يمتلك طاقة وحماس وسيعطينا أبعادا جديدة في الهجوم".

وأضاف "هو لاعب موهوب وذكي، وطريقة عمله الجاد خلال مسيرته هي ما جعلته هنا اليوم".

It was only ever Arsenal. A boyhood Gooner, our new number 10 – welcome home, Ebere ❤️ pic.twitter.com/k3h67d4rg7 — Arsenal (@Arsenal) August 23, 2025

وسيكمل إيزي مسيرة رايت والذي انضم لأرسنال من كريستال بالاس في 1991 بعمر 27 عاما وهو نفس عمره حاليا.

وسجل رايت حينها مع ارسنال 185 هدفا جعلته ثاني هدافي النادي تاريخيا إذ حطم تيري هنري رقمه لاحقا في 2005.

إيزي المعروف بتشجعيه لنادي أرسنال في صغره ولعبه في أكاديمية النادي، سجل الموسم الماضي 9 أهداف في آخر 13 مباراة مع كريستال بالاس، بينهم هدف الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

وشارك إيزي في تتويج فريق كريستال بالاس ببطولة دوري المؤتمر بعد الفوز على حساب ليفربول بركلات الترجيح.

Welcome to The Arsenal, Ebere Eze 🤩 — Arsenal (@Arsenal) August 23, 2025

وضم أرسنال خلال الانتقالات الصيفية فيكتور جيوكيريس قادما من سبورتنج لشبونة مقابل 63.5 مليون يورو، ونوني مادويكي من تشيلسي مقابل 48.5 مليون جنيه إسترليني، كما جدد أرسنال عقد إيثان نوانيري.

وانضم إيزي إلى كريستال بالاس قادمًا من كوينز بارك رينجرز في صيف 2020 في صفقة بلغت قيمتها حوالي 17 مليون جنيه إسترليني.

وشارك إيزي في 167 مباراة مع كريستال بالاس، مسجلاً 40 هدفًا.

كما شارك مع منتخب إنجلترا 12 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا.