توماس فرانك: راض عن الأداء والنتيجة أمام مانشستر سيتي.. وأردنا إضافة الثالث

أشاد توماس فرانك المدير الفني لـ توتنام بأداء فريقه في الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وحققت الديوك اللندنية الفوز خارج القواعد بفضل هدفي بيرنان جونسون وجواو بالينيا.

وقال مدرب توتنام عبر BBC: "راض عن الأداء والنتيجة، في أول 35 دقيقة كان سيتي أفضل والهدف ساعدنا".

وأضاف "في الشوط الثاني كنا أفضل في أكثر من شيء، وأردنا إضافة الهدف الثالث لكن للأسف لم نفعل ذلك".

وأكمل "حافظنا على نظافة شباكنا للمباراة الثانية على التوالي، في العام الماضي خرج الفريق بشباك نظيفة في 6 مباريات فقط، وهذا أمر كبير بالنسبة لي".

وأردف "الموسم الماضي كان صعبا وانتهى بطريقة جيدة، جئت إلى النادي ورأيت عقلية قوية وترابط بين اللاعبين".

وتابع "الفريق لعب بشكل جيد وعملوا بجد وأنا سعيد للغاية".

وأتم "ربما يكون هذا واحد من أفضل الانتصارات، أن تأتي لملعب الاتحاد وتفوز على سيتي جوارديولا فهي مهمة صعبة".

video:1

GOAL!



Tottenham double their lead before the break 😲



James Trafford passes the ball into danger and Spurs pounce through João Palhinha!#beINPL #MCITOT #THFC pic.twitter.com/um5S8OqJo6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 23, 2025

افتتح برينان جونسون أهداف المباراة في الدقيقة 35.

وأضاف جواو بالينيا الهدف الثاني لسبيرز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.