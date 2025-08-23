توماس فرانك: راض عن الأداء والنتيجة أمام مانشستر سيتي.. وأردنا إضافة الثالث

السبت، 23 أغسطس 2025 - 18:51

كتب : FilGoal

توماس فرانك - مدرب توتنام

أشاد توماس فرانك المدير الفني لـ توتنام بأداء فريقه في الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وحققت الديوك اللندنية الفوز خارج القواعد بفضل هدفي بيرنان جونسون وجواو بالينيا.

وقال مدرب توتنام عبر BBC: "راض عن الأداء والنتيجة، في أول 35 دقيقة كان سيتي أفضل والهدف ساعدنا".

وأضاف "في الشوط الثاني كنا أفضل في أكثر من شيء، وأردنا إضافة الهدف الثالث لكن للأسف لم نفعل ذلك".

وأكمل "حافظنا على نظافة شباكنا للمباراة الثانية على التوالي، في العام الماضي خرج الفريق بشباك نظيفة في 6 مباريات فقط، وهذا أمر كبير بالنسبة لي".

وأردف "الموسم الماضي كان صعبا وانتهى بطريقة جيدة، جئت إلى النادي ورأيت عقلية قوية وترابط بين اللاعبين".

وتابع "الفريق لعب بشكل جيد وعملوا بجد وأنا سعيد للغاية".

وأتم "ربما يكون هذا واحد من أفضل الانتصارات، أن تأتي لملعب الاتحاد وتفوز على سيتي جوارديولا فهي مهمة صعبة".

افتتح برينان جونسون أهداف المباراة في الدقيقة 35.

وأضاف جواو بالينيا الهدف الثاني لسبيرز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة يتصدر توتنام جدول الترتيب بست نقاط إثر انتصاريه على بيرنلي وسيتي مسجلا خمسة أهداف وبدون استقبال أي هدف.

أما سيتي فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

وشارك عمر مرموش في المباراة أساسيا قبل استبداله في الدقيقة 54.

وفي آخر مباراتين جمعا بين الفريقين في ملعب الاتحاد فاز توتنام على سيتي بسداسية دون رد.

