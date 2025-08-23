تشكيل أرسنال - جيوكيريس يقود الهجوم أمام ليدز.. ومادويكي أساسي

السبت، 23 أغسطس 2025 - 18:46

كتب : FilGoal

يقود السويدي فيكتور جيوكيريس هجوم أرسنال خلال مواجهة ليدز يونايتد.

ويلعب أرسنال ضد ليدز بعد قليل ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وأجري ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تبديلان على تشكيل المدفعجية الذي خاض مواجهة مانشتسر يونايتد بالجولة الأولى.

وحل يورين تيمبر بدلا من بين وايت ولعب مادويكي بدلا من جابريل مارتينلي.

وجاء تشكيل أرسنال ضد ليدز يونايتد:

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ميجاليس – ريكاردو كالافيوري

الوسط: ديكلان رايس – مارتن زوبيميندي – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – نونو مادويكي.

