جوارديولا: علينا إيجاد التوازن المناسب

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن على فريقه إيجاد التوازن المناسب قبل لقاء برايتون المقبل بعد الخسارة من توتنام.

وسقط سيتي على ملعب الاتحاد بنتيجة 2-0 أمام توتنام في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيب جوارديولا عبر عبر TNT سبورتس: "أعتقد أن الأداء كان أفضل من النتيجة، فرديا لدينا بعض المشاكل بدون الكرة، سجلوا الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول، وعلينا أن نلعب بطريقة مختلفة عن التي أعتدنا عليها، النتيجة لم تكن جيدة لكن الطريق طويل للغاية وسنتعلم من ذلك".

وأضاف "لن أقول إن توتنام أفضل مع توماس فرانك من أنجي بوستيكجولو، هم فريق جيدا دائما ويعرفوا كيف يعاقبونا وهو ما حدث الآن والموسم الماضي".

وأكمل "لا أعرف ما هي إصابة آيت نوري ولم أتحدث مع الأطباء بعد".

وواصل "لدينا عدد كافي من اللاعبين للعب مباراة كل 3-4 أيام في دوري متطلب".

وأتم "سنواجه برايتون الأسبوع المقبل ولدينا 7 أيام للاستشفاء، سنحلل الأمور ونتناقش وسنجد التوازن المثالي".

افتتح برينان جونسون أهداف المباراة في الدقيقة 35.

وأضاف جواو بالينيا الهدف الثاني لسبيرز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.