جوارديولا: علينا إيجاد التوازن المناسب

السبت، 23 أغسطس 2025 - 18:42

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي وتوتنام

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن على فريقه إيجاد التوازن المناسب قبل لقاء برايتون المقبل بعد الخسارة من توتنام.

وسقط سيتي على ملعب الاتحاد بنتيجة 2-0 أمام توتنام في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيب جوارديولا عبر عبر TNT سبورتس: "أعتقد أن الأداء كان أفضل من النتيجة، فرديا لدينا بعض المشاكل بدون الكرة، سجلوا الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول، وعلينا أن نلعب بطريقة مختلفة عن التي أعتدنا عليها، النتيجة لم تكن جيدة لكن الطريق طويل للغاية وسنتعلم من ذلك".

أخبار متعلقة:
أول زجاجة ماء لجوارديولا.. توتنام يسقط سيتي في ليلة إهدار مرموش رونالدو يصل للهدف 100 مع النصر في نهائي السوبر السعودي مؤتمر ألونسو: هذا سبب تخطيط ملعب التدريبات.. وموقفنا من الانتقالات تغيير جديد.. إقامة مباراة المصري ضد كهرباء الإسماعيلية في استاد السويس الجديد

وأضاف "لن أقول إن توتنام أفضل مع توماس فرانك من أنجي بوستيكجولو، هم فريق جيدا دائما ويعرفوا كيف يعاقبونا وهو ما حدث الآن والموسم الماضي".

وأكمل "لا أعرف ما هي إصابة آيت نوري ولم أتحدث مع الأطباء بعد".

وواصل "لدينا عدد كافي من اللاعبين للعب مباراة كل 3-4 أيام في دوري متطلب".

وأتم "سنواجه برايتون الأسبوع المقبل ولدينا 7 أيام للاستشفاء، سنحلل الأمور ونتناقش وسنجد التوازن المثالي".

افتتح برينان جونسون أهداف المباراة في الدقيقة 35.

وأضاف جواو بالينيا الهدف الثاني لسبيرز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة يتصدر توتنام جدول الترتيب بست نقاط إثر انتصاريه على بيرنلي وسيتي مسجلا خمسة أهداف وبدون استقبال أي هدف.

أما سيتي فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

وشارك عمر مرموش في المباراة أساسيا قبل استبداله في الدقيقة 54.

وفي آخر مباراتين جمعا بين الفريقين في ملعب الاتحاد فاز توتنام على سيتي بسداسية دون رد.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي توتنام
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) -(0) ليدز..خروج أوديجارد على طريقة رايت.. إيزي إلى أرسنال توماس فرانك: راض عن الأداء والنتيجة أمام مانشستر سيتي.. وأردنا إضافة الثالث تشكيل أرسنال - جيوكيريس يقود الهجوم أمام ليدز.. ومادويكي أساسي أول زجاجة ماء لجوارديولا.. توتنام يسقط سيتي في ليلة إهدار مرموش انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0) - (2) توتنام.. انتصار الديوك تشكيل توتنام – بالينيا أساسي لأول مرة.. وريتشارليسون يقود الهجوم ضد سيتي تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي ضد توتنام
أخر الأخبار
سكاي: بعد إجراء الكشف الطبي.. ميلان يحدد موعد حسم صفقة بونيفاس 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة ربيعة وهدف قاتل.. العين يتصدر الدوري الإماراتي مؤقتا 24 دقيقة | المحترفون
بمشاركة خماسي مصري.. انطلاق معسكر "كرة سلة بلا حدود" لاكتشاف المواهب الشابة في إفريقيا 28 دقيقة | كرة سلة
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) -(0) ليدز..خروج أوديجارد 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
على طريقة رايت.. إيزي إلى أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
توماس فرانك: راض عن الأداء والنتيجة أمام مانشستر سيتي.. وأردنا إضافة الثالث ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - جيوكيريس يقود الهجوم أمام ليدز.. ومادويكي أساسي ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: علينا إيجاد التوازن المناسب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511891/جوارديولا-علينا-إيجاد-التوازن-المناسب