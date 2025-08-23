أول زجاجة ماء لجوارديولا.. توتنام يسقط سيتي في ليلة إهدار مرموش

أسقط توتنام منافسه مانشستر سيتي في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بالفوز عليه في ملعب الاتحاد اليوم السبت بهدفين دون رد.

افتتح برينان جونسون أهداف المباراة في الدقيقة 35.

وأضاف جواو بالينيا الهدف الثاني لسبيرز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة يتصدر توتنام جدول الترتيب بست نقاط إثر انتصاريه على بيرنلي وسيتي مسجلا خمسة أهداف وبدون استقبال أي هدف.

أما سيتي فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

وشارك عمر مرموش في المباراة أساسيا قبل استبداله في الدقيقة 54.

وفي آخر مباراتين جمعا بين الفريقين في ملعب الاتحاد فاز توتنام على سيتي بسداسية دون رد.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من قبل سيتي وحصل توتنام على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء سددها بيدرو بورو على مرتين الأولى ارتطمت بالحائط البشري والثانية ذهبت الكرة لخارج الملعب.

وكاد مرموش يسجل هدفا مبكرا في الدقيقة 10 لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وبعدها تألق جيليرمو فيكاريو أمام مرموش وحرمه من تسجيل هدفا في أربع مناسبات مختلفة بين الدقءقة 13 و28.

وفي الدقيقة 35 سجل توتنام هدفا من جونسون لكن تم إلغائه بداعي التسلل على ريتشارليسون صانع الهدف.

لكن عقب العودة لتقنية الفيديو تأكد صحة الهدف ليتقدم توتنام في النتيجة.

video:1

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع ارتكب حارس سيتي جيمس ترافورد خطأ فادحا في تمرير الكرة وخطفها ريتشارليسون وراوغه ثم سدد بالينيا الكرة مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

video:2

GOAL!



Tottenham double their lead before the break 😲



James Trafford passes the ball into danger and Spurs pounce through João Palhinha!#beINPL #MCITOT #THFC pic.twitter.com/um5S8OqJo6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 23, 2025

وبعد ذلك الهدف التقطت الكاميرات بيب جوارديولا مدرب سيتي وهو يشرب المياه في لقطة معتادة منه عقب تلقي أي هدف أو الهزيمة.

Pep Guardiola's reaction after Spurs' second goal 🙃 pic.twitter.com/dk53FA4jk7 — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 23, 2025

وكاد إرلينج هالاند يقلص النتيجة برأسية لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

وفي الشوط الثاني ضغط سيتي بقوة لكن دون فاعلية حقيقية على مرمى فيكاريو.

بيد أن ناثان أكي أرسل عرضية في الدقيقة 83 حولها بيرناردو سيلفا برأسية ارتطمت بالعارضة من أعبلى.

وكاد توتنام يضيف هدفا ثالثا لكن ترافورد تصدى لتسديدة دومينيك سولانكي لتنتهي المباراة بانتصار توتنام بهدفين دون رد.