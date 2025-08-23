أول زجاجة ماء لجوارديولا.. توتنام يسقط سيتي في ليلة إهدار مرموش

السبت، 23 أغسطس 2025 - 16:41

كتب : رامي جمال

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي وتوتنام

أسقط توتنام منافسه مانشستر سيتي في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بالفوز عليه في ملعب الاتحاد اليوم السبت بهدفين دون رد.

افتتح برينان جونسون أهداف المباراة في الدقيقة 35.

وأضاف جواو بالينيا الهدف الثاني لسبيرز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

أخبار متعلقة:
تشكيل توتنام – بالينيا أساسي لأول مرة.. وريتشارليسون يقود الهجوم ضد سيتي تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي ضد توتنام مرموش يتحدث عن – مشاركته كبديل ضد ولفرهامبتون.. توتنام الجديد وهدف سيتي

بتلك النتيجة يتصدر توتنام جدول الترتيب بست نقاط إثر انتصاريه على بيرنلي وسيتي مسجلا خمسة أهداف وبدون استقبال أي هدف.

أما سيتي فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

وشارك عمر مرموش في المباراة أساسيا قبل استبداله في الدقيقة 54.

وفي آخر مباراتين جمعا بين الفريقين في ملعب الاتحاد فاز توتنام على سيتي بسداسية دون رد.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من قبل سيتي وحصل توتنام على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء سددها بيدرو بورو على مرتين الأولى ارتطمت بالحائط البشري والثانية ذهبت الكرة لخارج الملعب.

وكاد مرموش يسجل هدفا مبكرا في الدقيقة 10 لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وبعدها تألق جيليرمو فيكاريو أمام مرموش وحرمه من تسجيل هدفا في أربع مناسبات مختلفة بين الدقءقة 13 و28.

وفي الدقيقة 35 سجل توتنام هدفا من جونسون لكن تم إلغائه بداعي التسلل على ريتشارليسون صانع الهدف.

لكن عقب العودة لتقنية الفيديو تأكد صحة الهدف ليتقدم توتنام في النتيجة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع ارتكب حارس سيتي جيمس ترافورد خطأ فادحا في تمرير الكرة وخطفها ريتشارليسون وراوغه ثم سدد بالينيا الكرة مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

وبعد ذلك الهدف التقطت الكاميرات بيب جوارديولا مدرب سيتي وهو يشرب المياه في لقطة معتادة منه عقب تلقي أي هدف أو الهزيمة.

وكاد إرلينج هالاند يقلص النتيجة برأسية لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

وفي الشوط الثاني ضغط سيتي بقوة لكن دون فاعلية حقيقية على مرمى فيكاريو.

بيد أن ناثان أكي أرسل عرضية في الدقيقة 83 حولها بيرناردو سيلفا برأسية ارتطمت بالعارضة من أعبلى.

وكاد توتنام يضيف هدفا ثالثا لكن ترافورد تصدى لتسديدة دومينيك سولانكي لتنتهي المباراة بانتصار توتنام بهدفين دون رد.

مرموش مانشستر سيتي توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0) -(0) ليدز.. صافرة البداية على طريقة رايت.. إيزي إلى أرسنال توماس فرانك: راض عن الأداء والنتيجة أمام مانشستر سيتي.. وأردنا إضافة الثالث تشكيل أرسنال - جيوكيريس يقود الهجوم أمام ليدز.. ومادويكي أساسي جوارديولا: علينا إيجاد التوازن المناسب انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0) - (2) توتنام.. انتصار الديوك تشكيل توتنام – بالينيا أساسي لأول مرة.. وريتشارليسون يقود الهجوم ضد سيتي تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي ضد توتنام
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0) -(0) ليدز.. صافرة البداية 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
على طريقة رايت.. إيزي إلى أرسنال 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توماس فرانك: راض عن الأداء والنتيجة أمام مانشستر سيتي.. وأردنا إضافة الثالث 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - جيوكيريس يقود الهجوم أمام ليدز.. ومادويكي أساسي 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: علينا إيجاد التوازن المناسب 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
0 × 3.. رونالدو يفشل في تحقيق اللقب المحلي الأول مع النصر ساعة | سعودي في الجول
عقوبات الجولة الثالثة.. تغريم الزمالك وإيقاف سامي 3 مباريات ساعة | الدوري المصري
جاء من بعيد وحقق اللقب.. الأهلي بطل السوبر السعودي بسيناريو مجنون ضد النصر ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511887/أول-زجاجة-ماء-لجوارديولا-توتنام-يسقط-سيتي-في-ليلة-إهدار-مرموش