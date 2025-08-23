كاف يعدل موعد مباراتي بيراميدز ضد الجيش الرواندي بسبب كأس إنتركونتيننتال

أعلن بيراميدز تعديل موعد مباراتي الفريق ضد الجيش الرواندي في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي تعديل المواعيد بسبب مشاركة بيراميدز في النسخة الجديدة من كأس إنتركونتيننتال.

وقرر الاتحاد الإفريقي (كاف) تعديل موعد مباراتي بيراميدز كالتالي:

الذهاب: في كيجالي يوم 1 أكتوبر المقبل.

الإياب: في القاهرة يوم 5 أكتوبر المقبل.

ويشارك بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال إذ سيواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 24 سبتمبر المقبل في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وفي حالة فوزه سيتأهل لمواجهة الأهلي السعودي في جدة يوم 23 من نفس الشهر.

وبدأ بيراميدز مشواره في الدوري المصري بانتصار وتعادلين بعد مرور أول 3 جولات.

وتم تعديل موعد مباراتي بيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية وبتروجت في الدوري المصري لتقام كلاهما في ديسمبر المقبل بسبب تعديل موعد مباراتي الفريق القارية.

يذكر أن بيراميدز هو بطل إفريقيا بعدما حقق اللقب على حساب صنداونز بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.