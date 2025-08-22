بسبب الموافقات وبيراميدز.. 7 تعديلات في مواعيد وملاعب الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية تعديل مواعيد وملاعب مباريات الدوري المصري.

وجاءت التعديلات طبقا للموافقات وكذلك نظرا لتعديل الاتحاد الإفريقي (كاف) مواعيد مباراتي نادي بيراميدز في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت التعديلات كالتالي

- إقامة مباراة الزمالك وفاركو في نفس موعدها على استاد السلام بدلاً من استاد هيئة قناة السويس.

- إقامة مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية يوم 30 أغسطس على استاد الجيش ببرج العرب بدلاً من إقامتها على استاد السويس الجديد يوم 31 أغسطس.

- إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز يوم 3 ديسمبر بدلاً من يوم 1 أكتوبر 2025.

- إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي في نفس موعدها على استاد الكلية الحربية، وذلك بدلاً من إقامتها على استاد السويس الجديد.

- إقامة مباراة بتروجيت وبيراميدز يوم 6 ديسمبر المقبل بدلاً من إقامتها يوم 5 أكتوبر 2025.

- إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك في نفس موعدها على استاد هيئة قناة السويس بدلاً من إقامتها على استاد الإسماعيلية.

- إقامة مباراة المصري والإسماعيلي في نفس موعدها على استاد الجيش ببرج العرب بدلاً من إقامتها على استاد السويس الجديد.

ويتصدر المصري والزمالك ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة.

