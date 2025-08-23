إسماعيل يوسف مديرا لشؤون الكرة في الاتحاد الليبي

أعلن نادي الاتحاد الليبي تعيين إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق مديرا لشؤون الكرة.

وأشار النادي في بيانه أن يوسف سيعوض رحيل سمير عبود من منصبه.

ومن المنتظر أن يبدأ إسماعيل يوسف مهمته في منتصف الأسبوع الحالي.

ويمتلك يوسف مسيرة ضخمة في الكرة المصرية إذ توج بـ 14 لقبا محليا وقاريا بقميص الزمالك.

كما شارك في كأس العالم 1990 وتوج بلقب أمم إفريقيا 1986 مع منتخب مصر.

إسماعيل يوسف البالغ 61 عاما سبق أن عمل كمدرب مساعد في منتخب مصر للشباب ومنتخب مصر.

ودرب فرق الجونة والمصرية للاتصالات والإنتاج الحربي وزد، بالإضافة للزمالك بشكل مؤقت، وتولى من قبل منصب مدير الكرة ورئيس قطاع الناشئين في الزمالك.

ومؤخرا تولى يوسف منصب رئيس قطاع الناشئين في سيراميكا كليوباترا.

وتأهل الاتحاد إلى الكونفدرالية الموسم المقبل باحتلال المركز الرابع في الدوري الليبي بمشاركة محمود عبد المنعم "كهربا".

يذكر أن أهلي طرابلس الليبي يضم في صفوفه حسام البدري مدربا وهادي خشبة مديرا رياضيا.