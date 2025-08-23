ريكورد: اتحاد جدة مهتم بضم مورا.. وبورتو يرغب في قيمة الشرط الجزائي

أصبح رودريجو مورا لاعب بورتو ضمن اهتمامات نادي اتحاد جدة السعودي.

ووفقا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية فإن جورج مينديش وكيل لاعب بورتو في مفاوضات مع اتحاد جدة السعودي.

وأوضح التقرير إلى أن بورتو يرغب في بيع لاعبه بمقابل 70 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب.

ويعد مورا واحد من أبرز مواهب الكرة البرتغالية إذ يعد أصغر لاعب يشارك ويسجل في الدرجة الثانية البرتغالية مع فريق بورتو الرديف.

وتم تصعيده للفريق الأول للتنين البرتغالي وخاض 36 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات.

وشارك مورا صاحب الـ 18 عاما في كأس العالم للأندية وسجل هدفا ضد الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل 4-4.

ويشغل اللاعب الشاب مركزي الجناح وصانع الألعاب، وينتهي تعاقده مع بورتو في 2030.

وتأتي أنباء ارتباط مورا بالانتقال للاتحاد في ظل التقارير التي تشير لتفكير النادي في بيع حسام عوار وفابينيو لضم أجانب جدد. (طالع التفاصيل)

بطل الدوري السعودي الموسم الماضي استهل الموسم الجديد بالخسارة من النصر بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.