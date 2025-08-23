مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0) - (2) توتنام.. خروج مرموش
السبت، 23 أغسطس 2025 - 14:10
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وتوتنام التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
ق54: مرموش يخرج مستبدلا بجيريمي دوكو.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام بهدفين دون رد.
ق45+7: هالاند كاد يقلص النتيجة برأسية قوية مرت أعلى المرمى بقليل.
ق45+2: جووووووول بالينيا يسجل الهدف الثاني لتوتنام بعد خطأ قاتل من ترافورد في تمرير الكرة ليخطفها ريتشارليسون ويراوغ الحارس ثم بالينيا أودع الكرة في الشباك.
ق37: بعد العودة لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف رسميا.
ق35: جوول؟ لا لا، برينان جونسون سجل هدفا لتوتنام لكن تم إلغائه بداعي التسلل على ريتشارليسون صاحب الصناعة.
ق28: فيكاريو يواصل تألقه ويتصدى لرابع تسديدة من مرموش.
ق18: فيكاريو يتصدى لتسديدة ثالثة من مرموش.
ق13: فيكاريو يتصدى لتسديدة مرموش اليسارية.
ق10: مرموش كاد يسجل هدفا مبكرا لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.
ق8: تسديدة بيدرو بورو من ركلة حرة بعد خطأ هالاند على ريتشارليسون ارتطمت بالحائط البشري ثم إلى خارج الملعب.
انطلاق المباراة.