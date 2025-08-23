مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0) - (2) توتنام.. خروج مرموش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وتوتنام التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ق54: مرموش يخرج مستبدلا بجيريمي دوكو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام بهدفين دون رد.

ق45+7: هالاند كاد يقلص النتيجة برأسية قوية مرت أعلى المرمى بقليل.

ق45+2: جووووووول بالينيا يسجل الهدف الثاني لتوتنام بعد خطأ قاتل من ترافورد في تمرير الكرة ليخطفها ريتشارليسون ويراوغ الحارس ثم بالينيا أودع الكرة في الشباك.

ق37: بعد العودة لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف رسميا.

ق35: جوول؟ لا لا، برينان جونسون سجل هدفا لتوتنام لكن تم إلغائه بداعي التسلل على ريتشارليسون صاحب الصناعة.

ق28: فيكاريو يواصل تألقه ويتصدى لرابع تسديدة من مرموش.

ق18: فيكاريو يتصدى لتسديدة ثالثة من مرموش.

ق13: فيكاريو يتصدى لتسديدة مرموش اليسارية.

ق10: مرموش كاد يسجل هدفا مبكرا لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

ق8: تسديدة بيدرو بورو من ركلة حرة بعد خطأ هالاند على ريتشارليسون ارتطمت بالحائط البشري ثم إلى خارج الملعب.

انطلاق المباراة.