انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0) - (2) توتنام.. انتصار الديوك

السبت، 23 أغسطس 2025 - 14:10

كتب : FilGoal

جواو بالينيا - مانشستر سيتي وتوتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وتوتنام التي تقام في ملعب الاتحاد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

نهاية المباراة بانتصار توتنام بهدفين دون رد.

ق90+2: تسديدة سولانكي تصدى لها ترافورد.

ق83: رأسية من بيرناردو سيلفا ارتطمت بالعارضة من أعلى.

ق54: مرموش يخرج مستبدلا بجيريمي دوكو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام بهدفين دون رد.

ق45+7: هالاند كاد يقلص النتيجة برأسية قوية مرت أعلى المرمى بقليل.

ق45+2: جووووووول بالينيا يسجل الهدف الثاني لتوتنام بعد خطأ قاتل من ترافورد في تمرير الكرة ليخطفها ريتشارليسون ويراوغ الحارس ثم بالينيا أودع الكرة في الشباك.

ق37: بعد العودة لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف رسميا.

ق35: جوول؟ لا لا، برينان جونسون سجل هدفا لتوتنام لكن تم إلغائه بداعي التسلل على ريتشارليسون صاحب الصناعة.

ق28: فيكاريو يواصل تألقه ويتصدى لرابع تسديدة من مرموش.

ق18: فيكاريو يتصدى لتسديدة ثالثة من مرموش.

ق13: فيكاريو يتصدى لتسديدة مرموش اليسارية.

ق10: مرموش كاد يسجل هدفا مبكرا لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

ق8: تسديدة بيدرو بورو من ركلة حرة بعد خطأ هالاند على ريتشارليسون ارتطمت بالحائط البشري ثم إلى خارج الملعب.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي مرموش توتنام الدوري الإنجليزي
