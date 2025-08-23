تشكيل توتنام – بالينيا أساسي لأول مرة.. وريتشارليسون يقود الهجوم ضد سيتي

أعلن توماس فرانك المدير الفني لتوتنام تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكان سيتي فاز في الجولة الأولى على ولفرهامبتون في ملعب مولينيكس في بأربعة أهداف لهدف.

أما توتنام فاز في ملعبه على بيرنلي بثلاثية دون رد.

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

في حراسة المرمى: جيليرمو فيكاريو

في الدفاع: دجيد سبينس- ميكي فان دي فين- كريستيان روميرو- بيدرو بورو

في الوسط: بابي سار- جواو بالينيا- رودريجو بينتانكور

في الهجوم: برينان جونسو- ريتشارليسون- محمد قدوس