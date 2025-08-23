تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي ضد توتنام

السبت، 23 أغسطس 2025 - 13:17

كتب : FilGoal

عمر مرموش - ريان شرقي - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة توتنام في ملعب الاتحاد اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكان سيتي فاز في الجولة الأولى على ولفرهامبتون في ملعب مولينيكس في بأربعة أهداف لهدف.

أما توتنام فاز على بيرنلي بثلاثية دون رد.

مرموش يتحدث عن – مشاركته كبديل ضد ولفرهامبتون.. توتنام الجديد وهدف سيتي رومانو: جالاتاسراي يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن أكانجي.. ولكن الرحلة مستمرة.. مانشستر سيتي يجدد عقد روبن دياز حتى 2029

ويتواجد عمر مرموش كأساسي في التشكيل للمرة الأولى بعد في الموسم بعدما شارك كبديل ضد ولفرهامبتو.

وجاء تشكيل سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: جيمس ترافورد

في الدفاع: ريان أيت نوري- روبن دياز- جون ستونز- ريكو لويس

في الوسط: أوسكار بوب- تيجاني ريندرز- نيكو جونزاليس

في الهجوم: عمر مرموش- إرلينج هالاند- ريان شرقي

