تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي ضد توتنام

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة توتنام في ملعب الاتحاد اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكان سيتي فاز في الجولة الأولى على ولفرهامبتون في ملعب مولينيكس في بأربعة أهداف لهدف.

أما توتنام فاز على بيرنلي بثلاثية دون رد.

ويتواجد عمر مرموش كأساسي في التشكيل للمرة الأولى بعد في الموسم بعدما شارك كبديل ضد ولفرهامبتو.

وجاء تشكيل سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: جيمس ترافورد

في الدفاع: ريان أيت نوري- روبن دياز- جون ستونز- ريكو لويس

في الوسط: أوسكار بوب- تيجاني ريندرز- نيكو جونزاليس

في الهجوم: عمر مرموش- إرلينج هالاند- ريان شرقي