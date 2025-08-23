مرموش يتحدث عن – مشاركته كبديل ضد ولفرهامبتون.. توتنام الجديد وهدف سيتي

أجرى عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومنتخب مصر حوارا مع موقع ناديه الرسمي قبل مواجهة توتنام مساء اليوم السبت.

ويستضيف سيتي منافسه توتنام في ملعب الاتحاد في ثاني جولات الدوري الإنجليزي عقب فوزه على ولفرهامبتون في الجولة الأولى حيث شارك مرموش كبديل.

وتحدث لاعب منتخب مصر قائلا: "المنافسة هامة لنا جميعا، إنها صحية، أي كان من يشارك فالكل يريد أن يفوز الفريق".

وأكمل "إن شاركت من على مقاعد الدلاء فأنت تقدم 100% مما لديك وهذا يرفع مستوى الفريق بشكل كبير في التدريبات كذلك".

وتابع "نحن نعرف أن هناك شخص ما ينتظر ليحصل على مكان ليلعب، هذا يدفعك للأمام ليجعلك أفضل، الأمر صحي".

وعن انضمام تيجاني ريندرز وريان أيت نوري وريان شرقي والحارس جيمس ترافورد لمانشستر سيتي خلال الانتقالات الصيفية قال مرموش: "منذ اليوم الأول لهم في التدريبات رأينا إمكانياتهم جميعا".

وأضاف "أيت نوري جيد جدا على الكرة وقوي جدا دفاعية، تيجاني يستطيع اللعب من منطقة الجزاء الخاصة بنا إلى الخاصة بالخصم ولديه تأثيرا كبيرا على الهجوم، أما شرقي فلديه إمكانيات كبيرة في المساحات الصغيرة ومبدع".

أما عن الحارس جيمس ترافورد الذي خاض أول مباراة له مع الفريق ضد ولفرهامبتون فقال: "باطلبع جيمس حظي بمباراة جيدة وتصدى لبعض الفرص".

وأكمل "نحن نعرف إمكانيات هؤلاء اللاعبين وسعداء بتواجدهم معنا وآمل أن نتطور كلنا كفريق".

وعن مواجهة توتنام اليوم في ثاني جولات الدوري الإنجليزي قال: "نشعر أننا بحالة جيدة والتدريبات جيدة للغاية".

وقال: "لا أستطيع الانتظار، أنا متحمس للغاية فمن الجيد دائما اللعب في ملعبنا أتمنى أن تكون مباراة جيدة".

وأردف مرموش "لقد رأينا إمكانيات توتنام والفرق تغير وكذلك مدربه".

وكان توماس فرانك حل محل أنجي بوستيكوجلو عقب نهاية الموسم الماضي.

وواصل مرموش "ستكون مباراة صعبة لكنني أثق أننا حال إظهارنا لإمكانياتنا في الملعب فسيكون من الصعب التغلب عليا".

وأتم مرموش "نحن نسير مباراة تلو الأخرى ومع مرور الوقت سيتطور الجميع وسنصبح أقوى، لدينا إمكانيات كبيرة في الفريق ومانشستر سيتي دائما يهدف للفوز بالبطولات".