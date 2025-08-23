مواعيد مباريات اليوم 23-8-2025 والقنوات الناقلة - قمة سيتي وتوتنام ونهائي السوبر السعودي وبرشلونة
السبت، 23 أغسطس 2025 - 10:44
كتب : FilGoal
يشهد اليوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025 إقامة العديد من المباريات الهامة مع بدء الموسم الكروي 2025-2026.
وفي الدوري الإنجليزي ستبدأ مباريات اليوم بقمة تجمع بين مانشستر سيتي وتوتنام وستقام في الثانية والنصف ظهرا وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 1".
ويلتقي برينتفورد مع أستون فيلا عبر القناة ذاتها في الخامسة مساء.
وعبر القناة ذاتها كذلك يلتقي أرسنال مع ليدز في السابعة والنصف مساء.
وفي الدوري الإسباني سيواجه ليفانتي منافسه برشلونة في العاشرة والنصف مساء عبر "بي إن سبورتس 1" كذلك.
وفي الثالثة عصرا سيواجه النصر منافسه أهلي جدة في نهائي كأس السوبر السعودي وتذاع عبر قناة "ثمانية".
