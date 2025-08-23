لاعب سلة سابق.. بافيل بودكولجين يحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

السبت، 23 أغسطس 2025 - 01:32

كتب : FilGoal

بافيل بودكولجين

أصبح الروسي بافيل بودكولجين أطول لاعب كرة قدم في التاريخ بعد مشاركته في مسابقة كأس روسيا.

ويبلغ طول بافيل 226 سم ويبلغ من العمر 40 عاما وسبق أن لعب في دوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وارتدى بافيل قميص دالاس مافريكس بين 2004 و2006.

وبعد الاعتزال توجه بافيل للمشاركة في كأس القدم وارتدى قميص فريقه الجديد أمكال موسكو.

وشارك بافيل في اللقاء في المرحلة الثانية من كأس روسيا للمناطق وتأهل فريقه للمرحلة الثالثة.

وحطم بافيل الرقم القياسي والمسجل باسم الثنائي نيكيتا مورجونوف ودانييل جافيلوفسكي (كلاهما 204 سم) في بطولة كأس روسيا.

وفي نفس اللقاء شارك أيضا فاسيلي جونتشاروف (14 عاما) ليصبح أصغر من شارك في تاريخ البطولة.

ويستهدف النادي من خلال مشاركته في كأس روسيا تحطيم بعض الأرقام القياسية، وفي تلك المباراة استطاع تحطيم رقمين مختلفين.

ووفقا لتقارير سابقة فإن البيلاروسي كونستنتين فيريتينسكي هو أطول لاعب في الوقت الحالي بطول 210 وهو ما حطم أيضا بافيل.

