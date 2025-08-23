ماريسكا: قررنا عدم المخاطرة بـ بالمر.. وإستيفاو يحتاج للتأقلم

أوضح إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي سبب غياب كول بالمر أمام وست هام، وأشاد بالبرازيلي إستيفاو رغم الخطأ.

وانتصر تشيلسي خارج أرضه بنتيجة 5-1 على ملعب وست هام ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.

اللقاء شهد خروج كول بالمر من التشكيل الأساسي قبل دقائق على انطلاق المباراة بسبب تعرضه للإصابة أثناء الإحماء ومشاركة البرازيلي إستيفاو بدلا منه.

وقال إنزو ماريسكا لـ هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "سعيد للغاية اليوم والأسبوع الماضي أيضا، أعتقد أن الأداء كان جيدا ضد كريستال بالاس لكن لم نسجل، واليوم سجلنا 5 أهداف".

وعن غياب كول بالمر أجاب: "في الأيام الأخيرة لم يكن لائقا بنسبة 100%، وفي الإحماء شعر بشيء وقررنا عدم المخاطرة حتى لا تسوء الأمور".

وأكمل "إستيفاو يحتاج للتأقلم، ويحتاج لارتكاب المزيد من الأخطاء ليفهم أن الدوري الإنجليزي مختلف عن البرازيل، استقبلنا هدفا بعد مراوغة منه، عليه أن يفهم ذلك وهو لاعب مذهل".

وواصل "مررنا بفترة رائعة منذ انضمامي للنادي، خاصة في الفترة الأخيرة مثل دوري المؤتمر وكأس العالم للأندية واحتلال المراكز الـ 4 الأولى من الدوري، أعتقد أن لا أحد توقع ذلك لكننا حققنا كل هذا".

وأتم "رييس جيمس واحد من أفضل اللاعبين، أود البدء به في كل مباراة لكن لدينا الكثير من اللاعبين، لدي ظهيرين جيدين وعليّ إشراك كلاهما".

تقدم وست هام بهدف لوكاس باكيتا، وسجل أهداف تشيلسي كل من جواو بيدرو وبيدرو نيتو وإنزو فيرنانديز ومويسيس كايسيدو وتريفوه تشالوباه.

وللموسم الثاني على التوالي يحقق تشيلسي انتصارا عريضا في أول مباراة خارج القواعد في الدوري الإنجليزي، في الموسم الماضي تفوق على ولفرهامبتون بنتيجة 6-2 والآن وست هام.

وارتقى تشيلسي للصدارة بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط، فيما تذيل وست هام الترتيب بهزيمتين ودون نقاط.