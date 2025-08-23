في مباراته الـ 185.. إصابة حكم باريس سان جيرمان وأنجيه

السبت، 23 أغسطس 2025 - 00:44

كتب : FilGoal

حكيم بن الحاج

شهدت مباراة باريس سان جيرمان أمام أنجيه في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، واقعة نادرة على ملعب حديقة الأمراء.

جاء ذلك حيث اضطر الحكم حكيم بن الحاج إلى مغادرة أرض الملعب بعد مرور عشرين دقيقة فقط بسبب الإصابة.

وكان بن الحاج (47 عاماً) يدير مباراته رقم 185 في الدوري الفرنسي، ولكنه شعر بتمزق عضلي في الفخذ إثر انطلاقة مفاجئة على أرضية الملعب المتضررة، وفقا للقنوات الناقلة للمباراة.

وبحسب لوائح رابطة الدوري الفرنسي، توقفت المباراة لبضع دقائق قبل أن يتولى الحكم الرابع ميكايل لولو إدارة اللقاء بدلاً منه.

وتغلب باريس سان جيرمان على ضيفه أنجيه بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وتحصل فريق العاصمة الفرنسية على ركلة جزاء، ولكن أهدرها عثمان ديمبيلي في الدقيقة 27 بتسديدة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 50 سجل فابيان رويز لاعب الوسط الإسباني هدف المباراة الوحيد من متابعة بتسديدة مرت على يمين الحارس.

ومنح هذا الفوز صدارة مؤقتة لحامل اللقب برصيد 6 نقاط، بانتظار بقية مباريات الجولة يومي السبت والأحد.

وكان باريس سان جيرمان قد هزم نانت في الجولة الأولى بهدف دون رد.

أما أنجيه، فكان قد فاز على "باريس إف سي" في الجولة الأولى، بنفس النتيجة أيضا 1-0، ليبقى في المركز الثامن مؤقتا برصيد 3 نقاط.

