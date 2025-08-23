ردا على هدف باكيتا.. تشيلسي يكتسح وست هام بخماسية

السبت، 23 أغسطس 2025 - 00:14

كتب : FilGoal

جواو بيدرو - تشيلسي

حقق تشيلسي انتصاره الأول في الموسم بالتفوق بخماسية مقابل هدف على وست هام في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

تقدم وست هام بهدف لوكاس باكيتا، وسجل أهداف تشيلسي كل من جواو بيدرو وبيدرو نيتو وإنزو فيرنانديز ومويسيس كايسيدو وتريفوه تشالوباه.

اللقاء شهد خروج كول بالمر من التشكيل الأساسي قبل دقائق على انطلاق المباراة بسبب تعرضه للإصابة أثناء الإحماء ومشاركة البرازيلي إستيفاو بدلا منه.

وللموسم الثاني على التوالي يحقق تشيلسي انتصارا عريضا في أول مباراة خارج القواعد في الدوري الإنجليزي، في الموسم الماضي تفوق على ولفرهامبتون بنتيجة 6-2 والآن وست هام.

وارتقى تشيلسي للصدارة بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط، فيما تذيل وست هام الترتيب بهزيمتين ودون نقاط.

وصف المباراة

وتقدم وست هام بهدف من تسديدة مدوية عن طريق لوكاس باكيتا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 6.

رد تشيلسي جاء سريعا من ركنية نفذها نيتو ومهدها مارك كوكوريا برأسية وأودعها جواو بيدرو في الشباك في الدقيقة 15.

بعد دقيقتين تقدم وست هام مجددا عن طريق مهاجمه نيكلاس فولكروج لكن الهدف ألغي بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 23 حوّل بيدرو نيتو عرضية متقنة من جواو بيدرو تقدم بها البلوز بنتيجة 2-1.

وبعد 11 دقيقة ومن توغل من الجهة اليمنى عن طريق إستيفاو أرسل عرضية أرضية أودعها إنزو فيرنانديز في الشباك.

شوط أول انتهى بتقدم تشيلسي بنتيجة 3-1.

في الثاني استفاد تشيلسي من مشاكل وست هام في الركنيات.

وفي الدقيقة 54 استفاد مويسيس كايسيدو من خطأ الحارس في تشتيت الكرة وحول الإكوادوري الكرة في الشباك ليصبح بأفضل طريقة في المباراة رقم 100 له مع البلوز.

وبعد 5 دقائق حوّل تريفوه تشالوباه رأسية جواو بيدرو في الشباك لتصبح النتيجة 5-1.

الدقائق التالية شهدت هدوءا بين لاعبي الفريقين لتنتهي المباراة بخماسية.

