أمم إفريقيا للمحليين - المليوي يقود المغرب إلى نصف النهائي.. ومدغشقر تقصي كينيا

تأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

جاء ذلك بفوزه على تنزانيا بهدف دون رد، سجله أسامة المليوي في الدقيقة 65.

على الجانب الآخر حسمت مدغشقر تأهلا مثير على حساب كينيا بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1.

تقدم ألفونس أوميجا لمنتخب كينيا في الدقيقة 48، وتعادل فينوهاسينا رازافيمارو في الدقيقة 69.

وأهدر منتخب مدغشقر ركلته الثانية بينما سجل بقية ركلاته، فيما سجل الجانب الكيني أول 3 ركلات على التوالي، وأهدر الرابعة والخامسة ليودع البطولة.

بذلك ينتظر منتخب المغرب الفائز من أوغندا والسنغال.

بينما ينتظر منتخب مدغشقر الفائز من السودان والجزائر.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل بوصافة المجموعة الأولى وراء كينيا التي غادرت البطولة على يد مدغشقر اليوم.

مدغشقر كذلك تأهلت بوصافة المجموعة الثانية، وراء تنزانيا التي غادرت على يد المغرب.

استمرار تأهل أصحاب المركز الثاني قد يكون خبرا جيدا للجزائر، التي حلت في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة وراء أوغندا.

بينما تأهل منتخب السودان بصدارة المجموعة الرابعة، ويليه السنغال.