دوري المحترفين - تعادل مثير في الافتتاح.. مالية كفر الزيات يتقاسم النقاط مع بروكسي
الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 23:18
كتب : رضا السنباطي
انتهت أولى مباريات دوري المحترفين للموسم الجديد 2025-2026 بالتعادل بين مالية كفر الزيات وبروكسي.
وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.
تقدم مالية كفر الزيات بالهدف الأول بهدف عكسي، سجله أحمد عماد لاعب بروكسي بالرأس في مرماه.
ولكن في الدقيقة 99 تعادل الوافد الجديد عمرو بركات، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس.
وتستأنف مباريات اليوم الأول بمواجهة السكة الحديد مودرن مع الترسانة، والإنتاج الحربي مع راية.
بينما تختتم منافسات الجولة غدا السبت بالمباريات التالية:
الداخلية × ديروط
القناة × وي
أبو قير للأسمدة × المنصورة
أسوان × بلدية المحلة
طنطا × بترول أسيوط
مسار × لافيينا
