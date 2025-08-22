انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(5) تشيلسي.. فوز بخماسية

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 21:48

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - تشيلسي - وست هام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وست هام ضد تشيلسي في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويحل البلوز ضيفا على الهامرز في الملعب الأولمبي في لندن في العاشرة مساءً.

وبدأ تشيلسي المشوار بتعادل سلبي مع كريستال بالاس، فيما خسر وست هام من سندرلاند العائد حديثا للمسابقة.

أخبار متعلقة:
تشكيل تشيلسي - 3 تغييرات من ماريسكا أمام وست هام فياريال يعلن ضم فيجا من تشيلسي لمدة 7 سنوات سكاي: تشيلسي يتمم اتفاقه مع سيمونز.. وموعد بدء المفاوضات مع لايبزيج ماريسكا يتحدث عن مستقبل جاكسون ونكونكو مع تشيلسي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 59: جوووول الخاااامس... تشالوباه يسجل الخامس بتحويل رأسية جواو بيدرو في الشباك

ق 54: جوووول الرااابع... كايسيدو يسجل الرابع مستفيدا من خطأ الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: جووول الثااالث.. إستيفاو وعرضية أرضية يودعها إنزو فيرنانديز في الشباك

ق 23: جووول بيدرو نيتو يحول عرضية تشالوباه في الشباك 2-1 لتشيلسي

ق 18: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 17: جووول الثاااني.. عرضية تمر من الجميع وتصويبة قوية من نيكلاس فولكروج تسكن الشباك.

ق 15: جوووول التعادل ركنية من نيتو ورأسية تمهيد من كوكوريا وجواو بيدرو يحولها في الشباك.

ق 6: جووول لوكاس باكيتا يسجل الهدف الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

بداية اللقاء

قبل بداية اللقاء تعرض كول بالمر للإصابة أثناء الإحماء ويعوضه البرازيلي إستيفاو في تشكيل تشيلسي الأساسي.

وست هام تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ماريسكا: قررنا عدم المخاطرة بـ بالمر.. وإستيفاو يحتاج للتأقلم ردا على هدف باكيتا.. تشيلسي يكتسح وست هام بخماسية رومانو: جالاتاسراي يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن أكانجي.. ولكن تشكيل تشيلسي - 3 تغييرات من ماريسكا أمام وست هام ذا أثليتك: مانشستر يونايتد في مفاوضات لضم لامينس حارس أنتويرب مؤتمر جلاسنر: فشلنا في استبدال إيزي.. وسألعب بدلا من جويهي إذا رحل مؤتمر أرتيتا: لا يمكنني الحديث عن إيزي.. وهافيرتز يحتاج مزيد من الفحوصات مؤتمر جوارديولا: عودة الثلاثي لمواجهة توتنام.. ورودري الأفضل في العالم
أخر الأخبار
لاعب سلة سابق.. بافيل بودكولجين يحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - أوغندا تستضيف معسكر "سلة بلا حدود" لاكتشاف المواهب الشابة في إفريقيا 37 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
الرابع الصفقات الصيفية.. إنتر يضم أندي ضيوف من لانس 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماريسكا: قررنا عدم المخاطرة بـ بالمر.. وإستيفاو يحتاج للتأقلم ساعة | الدوري الإنجليزي
في مباراته الـ 185.. إصابة حكم باريس سان جيرمان وأنجيه ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: ليس فينيسيوس فقط.. أنشيلوتي يستبعد رودريجو من قائمة البرازيل ساعة | أمريكا
فالنسيا من قمم المجد إلى هاوية النسيان.. حين تقودك الإدارة إلى اللعنة ساعة | الدوري الإسباني
ردا على هدف باكيتا.. تشيلسي يكتسح وست هام بخماسية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511840/انتهت-الدوري-الإنجليزي-وست-هام-1-5-تشيلسي-فوز-بخماسية