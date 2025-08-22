رومانو: جالاتاسراي يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن أكانجي.. ولكن

تقدم جالاتاسراي التركي بعرضه الرسمي لضم المدافع السويسري مانويل أكانجي من مانشستر سيتي.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فقد اتفق جالاتاسراي مع مانشستر سيتي على ضم اللاعب مقابل 15 مليون جنيه استرليني.

ويتبقى الآن الاتفاق مع المدافع نفسه بشأن الشروط الشخصية وبنود العقد.

وأرسل نادي جالاتا سراي وفدا إلى إنجلترا للتفاوض مع هوجو فيانا المدير الرياضي لمانشستر سيتي من أجل ضم مانويل أكانجي، وفقا لياجيز سابونكوغلو الصحفي التركي المختص في أخبار الانتقالات.

ولم يغلق مانشستر سيتي الباب أمام رحيل مانويل أكانجي مدافع الفريق هذا الصيف، وفقا لتقارير عديدة.

وينتهي عقد اللاعب السويسري في صيف 2027.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو.

وشارك أكانجي في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 40 مباراة خلال جميع البطولات.

وإجمالا، خاض أكانجي 136 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

