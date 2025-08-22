تشكيل تشيلسي - 3 تغييرات من ماريسكا أمام وست هام

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 21:00

كتب : FilGoal

جواو بيدرو - تشيلسي ضد كريستال بالاس

يبدأ ليام ديلاب وجواو بيدرو في هجوم تشيلسي لمواجهة وست هام في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويحل البلوز ضيفا على الهامرز في الملعب الأولمبي في لندن.

وأجرى إنزو ماريسكا المدير الفني 3 تغييرات في تشكيل تشيلسي حيث عاد أدارابيويو توسين في الدفاع بدلا من أتشمبونج، ومالو جوستو بدلا من رييس جيمس وليام ديلاب بدلا من جيتينز.

أخبار متعلقة:
الاتحاد الفلسطيني يوجه الشكر لـ النرويج بسبب مبادرته بسبب الموافقات وبيراميدز.. 7 تعديلات في مواعيد وملاعب الدوري المصري ذا أثليتك: مانشستر يونايتد في مفاوضات لضم لامينس حارس أنتويرب ماروتا.. رجل الظل لتكرار مفاجأة كونتي مع يوفتوس رفقة كيفو

وجاء تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو – تريفوه تشالوباه – أدارابيويو توسين – مارك كوكوريا

الوسط: موسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز

أمامهما: بيدرو نيتو – كول بالمر – جواو بيدرو

الهجوم: ليام ديلاب

وبدأ تشيلسي المشوار بتعادل سلبي مع كريستال بالاس، فيما خسر وست هام من سندرلاند العائد حديثا للمسابقة.

وست هام تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) تشيلسي.. بداية اللقاء رومانو: جالاتاسراي يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن أكانجي.. ولكن ذا أثليتك: مانشستر يونايتد في مفاوضات لضم لامينس حارس أنتويرب مؤتمر جلاسنر: فشلنا في استبدال إيزي.. وسألعب بدلا من جويهي إذا رحل مؤتمر أرتيتا: لا يمكنني الحديث عن إيزي.. وهافيرتز يحتاج مزيد من الفحوصات مؤتمر جوارديولا: عودة الثلاثي لمواجهة توتنام.. ورودري الأفضل في العالم سكاي: تشيلسي يتمم اتفاقه مع سيمونز.. وموعد بدء المفاوضات مع لايبزيج مرموش: لم تفاجئني بداية إيكيتيكي مع ليفربول.. وصلاح الأفضل
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) تشيلسي.. بداية اللقاء 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة النني وإبراهيم عادل.. الجزيرة يحقق أول انتصار ويكرس العقدة ضد الشارقة 7 دقيقة | الوطن العربي
عطية الله: لهذه الأسباب اخترت الانتقال لـ الأهلي.. ولم أتلق أي عرض من الوداد 30 دقيقة | الدوري المصري
أفضل نسبيا لـ سيتي.. ريال مدريد يحدد سعر رودريجو 34 دقيقة | ميركاتو
إيقاف وتغريم.. قرار لجنة الانضباط السعودية بشأن ساديو ماني 41 دقيقة | سعودي في الجول
رومانو: جالاتاسراي يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن أكانجي.. ولكن 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - محاضرة بالفيديو من فيريرا.. وتدريبات خاصة لبدلاء مباراة مودرن 51 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - 3 تغييرات من ماريسكا أمام وست هام 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511833/تشكيل-تشيلسي-3-تغييرات-من-ماريسكا-أمام-وست-هام