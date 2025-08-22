تشكيل تشيلسي - 3 تغييرات من ماريسكا أمام وست هام

يبدأ ليام ديلاب وجواو بيدرو في هجوم تشيلسي لمواجهة وست هام في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويحل البلوز ضيفا على الهامرز في الملعب الأولمبي في لندن.

وأجرى إنزو ماريسكا المدير الفني 3 تغييرات في تشكيل تشيلسي حيث عاد أدارابيويو توسين في الدفاع بدلا من أتشمبونج، ومالو جوستو بدلا من رييس جيمس وليام ديلاب بدلا من جيتينز.

وجاء تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو – تريفوه تشالوباه – أدارابيويو توسين – مارك كوكوريا

الوسط: موسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز

أمامهما: بيدرو نيتو – كول بالمر – جواو بيدرو

الهجوم: ليام ديلاب

وبدأ تشيلسي المشوار بتعادل سلبي مع كريستال بالاس، فيما خسر وست هام من سندرلاند العائد حديثا للمسابقة.