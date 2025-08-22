ذا أثليتك: مانشستر يونايتد في مفاوضات لضم لامينس حارس أنتويرب

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 20:20

كتب : FilGoal

سيني لامينس

دخل مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة مع رويال أنتويرب لضم الحارس سيني لامينس.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن الحارس لم يكن ضمن حسابات مانشستر يونايتد إلا في حال بيع أندري أونانا.

لكن الخسارة من أرسنال في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي فتحت الباب لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة قد تتم بمقابل 20 مليون يورو.

الحارس البالغ 23 عاما يبلغ طوله 193 سم وخاض 52 مباراة في الدوري البلجيكي.

وبدأ ألتاي باندير في حراسة مرمى الشياطين الحمر وجلس توم هيتون على مقاعد البدلاء في الجولة الأولى.

وتأخر انطلاق الموسم للحارس الكاميروني بسبب تعرضه لإصابة عضلية، وأصبح الآن جاهزا لخوض المباريات.

وجاء هدف فوز أرسنال في اللقاء بخطأ من الحارس بعدما سقطت الكرة من يده أثناء التحام مع ويليام ساليبا مدافع أرسنال وسجل منها ريكاردو كالافيوري الهدف الوحيد.

وكان يونايتد قد وضع إيميليانو مارتينيز ضمن خياراته وكذلك جانلويجي دوناروما لكن لم يتمم اتفاقه سواء مع الأرجنتيني أو الإيطالي.

وأتم التقرير إلى أن انضمام البلجيكي سيجعل مستقبل باندير في شك خاصة مع اقتراب غياب أونانا في شهري ديسمبر ويناير المقبلين بسبب المشاركة في أمم إفريقيا وعدم تفكيره في الرحيل عن النادي.

